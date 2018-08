La cronaca e il tabellino di Bologna-Padova 2-0 il risultato finale, la compagine emiliana troverà il Crotone al quarto turno.

BOLOGNA – Nel match valido per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019 il Bologna batte il Padova 2-0 e si qualifica alla fase successiva dove incontrerà il Crotone che ha vinto in casa del Livorno. Succede tutto nella seconda frazione di gioco, anzi, in sette minuti con Dzemaili che porta in vantaggio i suoi al 70′ e Djiks, al 77′, chiude definitivamente i conti.

Bologna-Padova 2-0: cronaca e tabellino della partita

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar (34′ st Nagy), Dzemaili, Dijks (42′ st Mbaye); Palacio, Falcinelli (32′ st Santander). A disposizione: Da Costa, Santurro, Corbo, Paz, Kingsley, Valencia, Orsolini, Krejci, Svanberg. Allenatore: Inzaghi



PADOVA (3-5-2): Merelli; Ravanelli, Capelli, Ceccaroni; Salviato (13′ st Madonna), Mazzocco (13′ st Contessa), Broh, Pulzetti (31′ st Bonazzoli), Zambataro; Capello, Guidone. A disposizione: Perisan, Favaro, Cappelletti, Trevisan, Minesso, Della Rocca, Belingheri, Marcandella, Cisco. Allenatore: Bisoli

RETI: 70′ Dzemaili, 77′ Dijks

STADIO: Renato Dall’Ara