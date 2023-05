Fantacalcio, 38° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 38° giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

SALERNO – La Serie A 2022/2023 é arrivata ai titoli di coda. L’ultima giornata si giocherà dal 2 al 4 giugno 2023. Da decidere gli ultimi posti in Europa e chi retrocederà.

Ad aprire il programma sarà la Fiorentina, prossima finalista di Conference League il 7 giugno a Praga contro il West Ham: i viola scenderanno in campo venerdì sera sul campo del Sassuolo. Sabato si giocheranno i soliti tre anticipi. Coinvolte tutte le squadre che in un modo o nell’altro non hanno più nulla da chiedere al campionato. Il Torino ospiterà l’Inter, che già ha staccato il pass per l’Europa: si gioca un giorno prima affinché i nerazzurri possano avere una settimana di riposo piena prima della finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City. La Cremonese, già matematicamente retrocessa riceverà la Salernitana mentre la Lazio, che già ha in tasca il pass per la prossima edizione di Champions League, farà visita all’Empoli. Domenica si giocheranno, invece, tutte le partite “calde”, ossia quelle che per una squadra vale la stagione. Fatta eccezione per quella che vede di fronte il Napoli, già laureato Campione d’Italia, e la Sampdoria, posticipata per lasciare spazio alla festa per lo Scudetto. Tra Juventus, Roma e Atalanta si deciderà chi parteciperà alle prossime Coppe europee. I bianconeri, settimi con 59 punti, giocheranno in trasferta contro l’Udinese mentre gli orobici, quinti a quota 61, saranno impegnati in casa nel derby lombardo contro il Monza.

Discorso a parte per la Roma, sesta, con 60 punti che se la vedrà all’Olimpico con lo Spezia. I liguri si giocano la permanenza in Serie A: quando mancano novanta minuti al termine delle ostilità sono terzultimi, a pari merito con il Verona a quota 31. Gli scaligeri, contemporaneamente faranno visita al Milan, già sicuro di un posto in Champions. In caso di parità si dovrà effettuare lo spareggiod.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go e Now tv. Sampdoria – Atalanta – Monza, Lecce – Bologna e Udinese – Juventus anche sui canali Sky.

PROBABILI FORMAZIONI – CONSIGLI – CONVOCATI – ARBITRI – PAGELLE – PRONOSTICI

Venerdì 2 giugno 2023

20.30

Sassuolo – Fiorentina

Sabato 3 giugno 2023

18.30

Torino – Inter

21.00

Cremonese – Salernitana

Empoli – Lazio

Domenica 4 giugno

18.30

Napoli – Sampdoria

21.00

Atalanta – Monza

Lecce – Bologna

Milan – Hellas Verona

Roma – Spezia

Udinese – Juventus