AeQuilibrium-Cup Trofeo delle Regioni 2025: le dirette

I match dell’AeQuilibrium-Cup Trofeo delle Regioni saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo

ALBEROBELLO – Prende ufficialmente martedì 24 giugno, la quarantesima edizione del Trofeo delle Regioni con la celebre cerimonia di apertura che si terrà nella splendida cornice della città di Alberobello (BA). Alle ore 17 le rappresentative regionali partiranno dalla suggestiva location di Villa Donnajola con destinazione Largo Martellotta, dove sarà allestito il palco per l’evento. Sarà ospite per l’occasione anche l’ex campione azzurro, diventato ora Ambassador FIPAV, che ha lasciato un segno indelebile nella pallavolo nazionale ed internazionale: Matteo Piano.

La Regione Puglia e il suo triangolo ‘Trulli, Grotte e Mare’ torneranno dunque ad ospitare l’importantissima kermesse organizzata della Federazione Italiana Pallavolo dopo ventuno anni. Saranno 42 le rappresentative provenienti da tutto lo stivale pronte a regalare un grande spettacolo nel tabellone maschile e in quello femminile. Entrambe le ultime due edizioni, disputatesi a Campobasso (2023) e Corigliano Rossano (2024), hanno visto salire sul gradino più alto del podio la Lombardia nel maschile e il Lazio nel femminile.

Le gare inizieranno nella giornata di mercoledì 25 giugno alle ore 9 per proseguire fino alle finali di domenica 29. La macchina organizzativa federale, coadiuvata dal CR FIPAV Puglia e dal CT FIPAV Bari-Foggia allestirà per l’occasione dieci campi da gioco in otto città: Mola di Bari, Monopoli, Alberobello, Castellana Grotte, Turi, Putignano, Polignano a Mare e Fasano.

DIRETTA STREAMING

Per il terzo anno consecutivo tutti match dell’AeQuilibrium-Cup Trofeo delle Regioni saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Il sito trofeodelleregioni.it, darà invece ampio risalto alle gare con news in tempo reale, gallery fotografiche e live score da tutti i campi.

I GIRONI DELLA PRIMA FASE

TORNEO MASCHILE

Pool A

Girone A – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Lombardia, Calabria, Liguria

Girone B – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Veneto, Trentino, Abruzzo

Girone C – Campo 3 – Palazzetto dello Sport Alberobello: Emilia Romagna, Toscana, Campania

Girone D – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Lazio, Sicilia, Puglia

Pool B

Girone E – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Marche, Sardegna, Molise

Girone G – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Valle d’Aosta

Girone H – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Umbria, Piemonte, Basilicata

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Girone A – Campo 1 – Palasport Vito Pinto Mola di Bari: Lombardia, Campania, Umbria

Girone B – Campo 2 – Tensostruttura Monopoli: Lazio, Friuli Venezia Giulia, Calabria

Girone C – Campo 3 – Palazzetto dello Sport Alberobello: Veneto, Toscana, Liguria

Girone D – Campo 4 – Palestra Casa Mater Castellana Grotte: Emilia Romagna, Piemonte, Marche

Pool B

Girone E – Campo 5 – Palazzetto dello Sport Turi: Sardegna, Alto Adige, Molise

Girone G – Campo 6 – Palazzetto dello Sport Putignano: Abruzzo, Puglia, Basilicata

Girone H – Campo 7 – Palasport D’Aprile Polignano a Mare: Trentino, Sicilia, Valle d’Aosta

LA FORMULA DI GIOCO

Le prime 12 squadre delle Regioni con i primi 12 posti nel ranking verranno inserite nella POOL A e saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (A-B-C) (3 partite a girone, 2 partite a squadra). Le seconde 9 squadre delle Regioni con i posti nel ranking dal 13 al 21 posto verranno inserite nella POOL B e saranno suddivise in 3 gironi da tre squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (E-G-H) (3 partite a girone, 2 partite a squadra).

Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale delle 12 squadre. Le prime 9 classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. Le prime classificate dei tre gironi della Pool B, invece, saliranno nella Pool A e assieme alle prime nove classificate della Pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal 1° al 12° posto nella classifica generale.

Al termine della seconda fase si continuerà con le semifinali e finali che assegneranno il Trofeo. Nella pool B, invece, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.

ALBO D’ORO MASCHILE

1982: Emilia Romagna

1983: Abruzzo e Molise

1984: Emilia Romagna

1985: Piemonte e Valle d’Aosta

1986: non disputato

1987: Marche

1988: Marche

1989: Emilia Romagna

1990: Marche

1991: Campania

1992: Emilia Romagna

1993: non disputato

1994: Marche

1995: Marche

1996: Marche

1997: Marche

1998: Veneto

1999: Campania

2000: Lombardia

2001: Veneto

2002: Marche

2003: Marche

2004: Veneto

2005: Veneto

2006: Piemonte

2007: Emilia Romagna

2008: Lazio

2009: Campania

2010: Piemonte

2011: Veneto

2012: Trentino

2013: Lombardia

2014: Lombardia

2015: Lombardia

2016: Puglia

2017: Veneto

2018: Lombardia

2019: Puglia

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Veneto

2023: Lombardia

2024: Lombardia

ALBO D’ORO FEMMINILE

1987: Toscana

1988: non disputato

1989: Abruzzo

1990: Toscana

1991: Toscana

1992: Marche

1993: non disputato

1994: Toscana

1995: Piemonte

1996: Piemonte

1997: Emilia Romagna

1998: Lombardia

1999: Lombardia

2000: Lombardia

2001: Campania

2002: Veneto

2003: Sicilia

2004: Lombardia

2005: Lombardia

2006: Emilia Romagna

2007: Piemonte

2008: Lombardia

2009: Lombardia

2010: Emilia Romagna

2011: Piemonte

2012: Lombardia

2013: Lombardia

2014: Piemonte

2015: Lombardia

2016: Veneto

2017: Lombardia

2018: Lazio

2019: Veneto

2020: non disputato

2021: non disputato

2022: Lombardia

2023: Lazio

2024: Lazio