La partita Alessandria – Lecce del 16 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 23a giornata della Serie B

ALESSANDRIA – Mercoledì 16 febbraio, alle ore 18:30, si terrà il match Alessandria – Lecce incontro valido per la 23a giornata della Serie B. Una nuova possibilità di rifarsi dal recente doppio pareggio, per la squadra allenata da Moreno Longo. Piemontesi che attualmente si trovano in 16a posizione con 22 punti, a una sola lunghezza di distanza rispetto alla SPAL. Dall’altra parte del campo troviamo il Lecce allenato dall’allenatore Marco Baroni, che occupa invece la 1a posizione, la vetta del campionato di Serie B, con 42 punti. La formazione salentina dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi un risultato utile, per allontanarsi dalla Cremonese, che insegue i pugliesi a quota 42 punti.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ALESSANDRIA-LECCE 1-1 SECONDO TEMPO 45' 4' La partita termina qui. Alessandria e Lecce pareggiano per 1-1. Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' 2' Ammonito Mantovani. 45' Ci saranno quattro minuti di recupero. 44' Cartellino giallo a Gargiulo. 43' Dentro Corazza, fuori Marconi. Entra Mattiello ed esce Lunetta. 42' Altro cambio: Gendrey cede il posto a Šimić. Intanto la nebbia è sempre più fitta. 40' Ultimi cinque minuti di gioco per provare a inseguire la vittoria ora che la situazione è tornata in perfetto equilibrio. Il Lecce a questo punto ci crede. 36' Pareggia il Lecce con un gran sigillo di Coda! 32' Entra Blin, esce Helgason. 31' Entra Barreca, esce Gallo. 30' I grigi non si chiudono solamente ma provano a tenere il baricentro alto per annullare l'offensiva del Lecce. 26' Esce Gori, entra Casarini. 25' Esce Fabbrini, entra Milanese. 23' Ammonito Ragusa per simulazione. 20' Ragusa entra al posto di Listkowski. 19' Rodriguez rimpiazza Di Mariano. 18' Ammonito Prestia. 15' Tira Di Mariano, intercetta Gori e la sfera si spegne tra le braccia di Pisseri. 10' Primi dieci minuti della ripresa, conducono i padroni di casa per 1-0. 6' Prestia sostituisce Di Gennaro. 4' Sugli sviluppi di una punizione va in rete Di Gennaro! Alessandria in vantaggio. 1' Si riparte. Sul campo sta scendendo la nebbia. PRIMO TEMPO 45' Il primo tempo si conclude senza recupero. A più tardi per la cronaca della ripresa. 40' Dopo aver subito l'iniziale pressing degli ospiti, sono ormai i grigi a imporsi sugli avversari. 39' Ammonito Lucioni per un fallo su Fabbrini. 35' Uno-due tra Mustacchio e Fabbrini, interviene Gallo e l'azione sfuma. 33' Ammonito anche Hjulmand. 32' Helgason si fa sotto dalla distanza, sfera di poco alta sulla traversa. 31' Ammonito Di Gennaro per un fallo su Coda. 29' È una partita vivace, ma i portieri fino a questo momento sono stati sostanzialmente inoperosi, se si esclude l'ordinaria amministrazione. 25' Le due compagini non si fanno male. Situazione inchiodata sul pareggio a occhiali. 20' Helgason serve Calabresi, che incoccia debolmente: Pisseri non si fa sorprendere. 17' Il primo quarto d'ora è ormai trascorso e siamo ancora sul risultato di 0-0. Squadre molto lunghe. 12' Tentativo di Coda dal limite dell'area di rigore, il giocatore si libera con il sinistro e poi tira di destro ma il pallone finisce sopra la traversa. 10' Calcio d'angolo di Fabbrini: Gabriel esce e para senza problemi. 6' Helgason batte una punizione, ci prova Gargiulo di testa ma senza inquadrare lo specchio della porta. 5' Salentini molto agguerriti in queste primissime fasi di gara. D'altronde, in caso di vittoria sul campo dell'Alessandria, il Lecce tornerebbe in testa alla classifica con un punto di distacco. 3' Il Lecce tenta subito di dettare i tempi del match. 1' La partita è cominciata! Serata fresca e molto umida. Ci sono 5 gradi. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Giuseppe Moccagatta e benvenuti alla gara tra Alessandria e Lecce. Mercoledì 16 febbraio dalle ore 17:30 le formazioni ufficiali, dalle 18.30 la cronaca con commento in tempo reale della partita. TABELLINO Alessandria (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro (6' st Prestia), Parodi; Mustacchio, Gori (26' st Casarini), Ba, Lunetta (43' st Mattiello); Chiarello, Marconi (43' st Corazza), Fabbrini (25' st Milanese). A disp.: Crisanto, Cerofolini, Mattiello, Benedetti, Corazza, Prestia, Casarini, Pellegrini, Palombi, Filipi, Milanese, Kolaj. All. M. Longo. Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey (42' st Šimić), Calabresi, Lucioni, Gallo (31' st Barreca); Helgason (32' st Blin), Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano (19' st Rodriguez), Coda, Listkowski (20' st Ragusa). A disp.: Plizzari, Samooja, Vera, Šimić, Ragusa, Bjorkengren, Blin, Barreca, Majer, Rodriguez. All. M. Baroni. Arbitro: Manganiello di Pinerolo (Vecchi-Scatragli. IV Uff. Giordano. VAR Serra, AVAR Imperiale). Reti: 4' st Di Gennaro, 36' st Coda Ammoniti: 31' pt Di Gennaro, 33' pt Hjulmand, 39' pt Lucioni, 18' st Prestia, 23' st Ragusa, 44' st Gargiulo, 45' st Mantovani Recupero: 0' pt, 4' st

La presentazione del match

QUI ALESSANDRIA – La formazione piemontese potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-3, con Coccolo, Di Gennaro e Ba in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1° minuto la cerniera composta da Mustacchio, Prestia, Casarini e Lunetta, alle spalle del tridente d’attacco Milanese, Corazza e Kolaj.

QUI LECCE – La formazione salentina potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Calabresi, Lucioni, Tuia e Barreca a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo Majer, Blin e Gargiulo, alle spalle del tridente d’attacco con Listkowski, Di Mariano, Helgason.

Le probabili formazioni di Alessandria – Lecce

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Coccolo, Di Gennaro, Ba; Mustacchio, Prestia, Casarini, Lunetta; Milanese, Corazza, Kolaj. Allenatore: Moreno Longo

LECCE (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Majer, Blin, Gargiulo; Listkowski, Di Mariano, Helgason. Allenatore: Marco Baroni

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Alessandria – Lecce verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.