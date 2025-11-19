Allegri esulta, colpaccio Milan: firma e subito in campo

Il Milan è tornato grande protagonista in questa stagione, e adesso arrivano altre buone notizie per il Diavolo.

Il Milan è tornato protagonista in Serie A in questa stagione attualmente in corso. Dopo annate calcistiche davvero deludenti e a dir poco insoddisfacenti per i valori e la storia del club rossonero, l’arrivo di massimiliano Allegri e una campagna acquisti importante, il Diavolo si trova adesso in zone di alta classifica.

Il lavoro da fare è ancora molto lungo, come del resto dimostrano i tanti pareggi in partite in cui era assolutamente possibile fare qualcosa di più, ma per il momento comunque c’è davvero poco di cui preoccuparsi.

Ci sono ancora tantissimi mesi prima della volata finale di primavera, quando solitamente si decidono le sorti dei club di calcio. Staremo a vedere in quale posizione migrerà il Milan in questo determinato periodo dell’anno. Comunque, sempre parlando di Milan, ci sarebbe davvero una buona notizia da tenere in considerazione.

Milan, che bella notizia: tutti i dettagli

Buonissima notizia per il Milan in vista del futuro. Non parliamo di una news di mercato, ma bensì del nuovo sponsor che verrà presto annunciato. Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, infatti, verrà presto annunciata la partnership con Enel, nuovo Premium Partner e Official Energy Partner del Milan. Si tratta dell’ennesimo club di calcio con cui il primo gruppo italiano di energia, oltre che fra i maggiori operatori elettrici nel mondo, collaborerà. Nella fattispecie, l’ottavo, dopo:

Atalanta;

Inter;

Juventus;

Lazio;

Napoli;

Roma;

Torino.

Enel adesso è la società energetica con il più alto numero di collaborazioni all’interno del campionato italiano. Per quanto riguarda il rapporto con i rossoneri, l’azienda sostituità A2A. Il contratto è scaduto il 30 giugno 2025, quindi evidentemente c’era soltanto da attendere per trovare il sostituto del passato partner. In riferimento al debutto ufficiale di questa partnership, dovrebbe giungere il 29 novembre 2025 in vista del big match di campionato fra Milan e Lazio.

Sicuramente stiamo parlando di una splendida notizia per il Milan, e non solo per il Milan, visto e considerato il fatto che Enel collaborerà con uno dei club più riconosciuti, rinomati e simbolici della storia del calcio italiano e mondiale. Non un punto d’arrivo per nessuna delle parti, ma solamente l’inizio di un percorso che può portare visibilità e soddisfazioni a un sacco di dirigenti e lavoratori di due settori tanto diversi ma che si incastrano evidentemente alla perfezione nel contesto sociale e sportivo del 2025.