Arbitri della 23° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 21 al 23 gennaio

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da venerdì 21 a domenica 23 gennaio 2022. Il turno si aprirà con l’anticipo di venerdì sera alle 20.45 tra Verona e Bologna sotto la direzione di Gariglio. Inter in campo invece sabato alle ore 18 contro il Venezia in casa. Per il match è stato designato Marchetti di Ostia. Il derby campano tra Napoli e Salernitana di domenica alle ore 15 è stato invece assegnato a Pairetto. Il fischietto di Nichelino ha diretto in 5 occasioni gli azzurri che hanno ottenuto sempre la vittoria, due addirittura per 5-1 rispettivamente contro il Verona (stagione 2013/2014) e contro l’Empoli (stagione 2018/2019). Meno fortunati i granata che hanno centrato il successo solo due volte rispetto alle sei gare dove è stato diretto. La più torna quella in Lega Pro quando nella stagione 2010/2011 sconfisse 3-0 la SPAL. Big match e posticipo della giornata sarà invece Milan – Juventus di domenica alle ore 20.45 dove è stato designato Orsato. Con lui i rossoneri hanno ottenuto 10 vittorie, 14 pareggi e ben 8 sconfitte. I bianconeri invece hanno conquistato, nelle due direzioni di questa stagione, due vittorie su due rispettivamente contro la Roma in casa (1-0) e a Bologna(2-0). Complessivamente invece 21 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte.

Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della ventitreesima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 23ª Giornata di andata

H. VERONA – BOLOGNA Venerdì 21/01 h. 20.45

GARIGLIO

CECCONI – LOMBARDO

IV: MARCENARO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: ROSSI C.

GENOA – UDINESE Sabato 22/01 h. 15.00

DOVERI

BINDONI – MACADDINO

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGNOTTA

INTER – VENEZIA Sabato 22/01 h. 18.00

MARCHETTI

LOMBARDI – DEI GIUDICI

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASTRODONATO

LAZIO – ATALANTA Sabato 22/01 h. 20.45

SOZZA

TEGONI – TRINCHIERI

IV: BARONI

VAR: MASSA

AVAR: DE MEO

CAGLIARI – FIORENTINA Domenica 23/01 h. 12.30

AURELIANO

GALETTO – MARGANI

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

NAPOLI – SALERNITANA Domenica 23/01 h. 15.00

PAIRETTO

LONGO – BOTTEGONI

IV: COSSO

VAR: BANTI

AVAR: BACCINI

SPEZIA – SAMPDORIA Domenica 23/01 h. 15.00

MANGANIELLO

LIBERTI – MORO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: LO CICERO

TORINO – SASSUOLO Domenica 23/01 h. 15.00

FOURNEAU

AFFATATO – AVALOS

IV: COLOMBO

VAR: NASCA

AVAR: CAPALDO

EMPOLI – ROMA Domenica 23/01 h. 18.00

FABBRI

ALASSIO – ROCCA

IV: GIUA

VAR: ABISSO

AVAR: PRENNA

MILAN – JUVENTUS Domenica 23/01 h. 20.45

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: MARCENARO

VAR: DI BELLO

AVAR: VALERIANI