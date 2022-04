Arbitri della 32° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 9 al’11 aprile e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da sabato 9 a lunedì 11 aprile 2022. Il programma si apre sabato alle ore 15 con la sfida tra Empoli e Spezia sotto la direzione di Ayroldi. A seguire l’Inter affronta in casa l’Hellas Verona, sfida assegnata al fischietto di Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Si tratta della terza partita per i nerazzurri che precedentemente hanno vinto 2-0 a Venezia e 5-0 in casa con la Salernitana. In serata invece Daniele Chiffi dirigerà Cagliari – Juventus. I sardi hanno 5 precedenti con 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio mentre i bianconeri hanno sempre vinto con ben 12 reti fatte e 3 subite. Nella giornata di domenica sarà Genoa – Lazio che alle 12.30 aprirà il programma. É stato designato Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Con lui i biancocelesti hanno ottenuto nei sette precedenti ben 6 successi e una sconfitta. Tra i match più attesi della giornata invece troviamo Napoli – Fiorentina delle ore 15, match che sarà diretto da Maurizio Mariani di Aprilia. Bilancio molto positivo per i napoletani che hanno ottenuto 10 successi, 1 pareggio e 4 sconfitte. Il Milan invece sarà impegnato alle 20.45 a Torino contro i granata. La partita è stata assegnata a Daniele Doveri della sezione di Roma 1. I rossoneri hanno ottenuto nei 23 precedenti ben 13 successi, 6 pareggi e 4 sconfitte.

Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della trentaduesima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 32ª Giornata di andata

SABATO 9 APRILE 2022

EMPOLI – SPEZIA h. 15.00

AYROLDI

SCARPA – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN

INTER – H. VERONA h. 18.00

MARINELLI

ROSSI L. – LIBERTI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: CECCONI

CAGLIARI – JUVENTUS h. 20.45

CHIFFI

GIALLATINI – PRETI

IV: SANTORO

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

DOMENICA 10 APRILE 2022

GENOA – LAZIO h. 12.30

MANGANIELLO

BACCINI – PRENNA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

NAPOLI – FIORENTINA h. 15.00

MARIANI

PAGANESSI – TOLFO

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

SASSUOLO – ATALANTA h. 15.00

SACCHI

PERETTI – ROSSI M.

IV: COLOMBO

VAR: FABBRI

AVAR: MELI

VENEZIA – UDINESE h. 15.00

GUIDA

BRESMES – SCHIRRU

IV: ROBILOTTA I.

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO

ROMA – SALERNITANA h. 18.00

VOLPI

PASSERI – COSTANZO

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAPALDO

TORINO – MILAN h. 20.45

DOVERI

LO CICERO – BERCIGLI

IV: MARCENARO

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO

LUNEDÍ 11 APRILE 2022

BOLOGNA – SAMPDORIA h. 20.45

PAIRETTO

ALASSIO – YOSHIKAWA

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: PAGLIARDINI