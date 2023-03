Arbitri della 32° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la trentaduesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 14 al 16 marzo

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 32° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare da martedì 14 a giovedì 16 marzo. In campo martedì tutto il girone B a partire dalle ore 14.30 con San Donato-Olbia diretta da Davide Gandino di Alessandria. Reggiana impegnata a Pontedera mentre per il big match Cesena-Virtus Entella è stato designato Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Gara esterna per l’Ancona che affronta l’Imolese, arbitra Antonio Di Reda di Molfetta. Nella giornata di mercoledì sarà la volta del girone A al completo e di otto partite del girone C. Nel primo spicca Lecce-FeralpiSalò mentre gare interne per Pordenone e Vicenza rispettivamente con Piacenza e Virtus Verona mentre gioca in trasferta la Pro Sesto a Padova. Per il girone C impegno a Messina per il Pescara mentre saranno tre i derby da quelli campani tra Turris e Gelbison della 14.30 e Giugliano-Avellino delle 18 a quello pugliese delle 21 tra Foggia e Monopoli.

SERIE C – DESIGNAZIONI 32ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

in aggiornamento

GIRONE B

ALESSANDRIA FERMANA Maria Marotta Sapri Costin Del Santo Spataru Siena Fabrizio Giorgi Legnano CARRARESE FIORENZUOLA Enrico Gemelli Messina Andrea maria Masciale Molfetta Giovanni Pandolfo Castelfranco Veneto CESENA VIRTUS ENTELLA Davide Di Marco Ciampino Maicol Ferrari Rovereto Marco Lencioni Lucca IMOLESE ANCONA Antonio Di Reda Molfetta Federico Linari Firenze Vincenzo Andreano Foggia LUCCHESE SIENA Gioele Iacobellis Pisa Alessandro Antonio Boggiani Monza Pierpaolo Carella L’Aquila PONTEDERA REGGIANA Andrea Cravotta Citta’ di Castello Alessandro Munerati Rovigo RECANATESE GUBBIO Erminio Cerbasi Arezzo Carmine De Vito Napoli Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto S. DONATO TAVARNELLE OLBIA Davide Gandino Alessandria Antonio Caputo Benevento Emanuele Bracaccini Macerata TORRES RIMINI Giorgio Bozzetto Bergamo Paolo Tomasi Schio Matteo Lauri Gubbio VIS PESARO AQUILA MONTEVARCHI Simone Taricone Perugia Manuel Marchese Pavia Nidaa Hader Ravenna

GIRONE C

in aggiornamento