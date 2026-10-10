Arezzo-Cremonese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Arezzo-Cremonese di Sabato 10 ottobre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B

AREZZO – Sabato 10 ottobre, alle ore 19.30, allo Stadio Comunale Città d’Arezzo, l’Arezzo ospiterà la Cremonese per la sesta giornata del campionato di Serie B 2026-2027.

Gli amaranto guidati da Cristian Bucchi arrivano all’appuntamento con un tabù da sfatare. Finora la squadra ha conquistato tutti i suoi sei punti rigorosamente in trasferta, incassando invece due sconfitte in altrettante uscite casalinghe, tra cui il pirotecnico ko all’esordio contro il Palermo. La missione principale dei toscani è sfatare questo tabù interno e blindare una difesa che ha già concesso otto reti.

Dall’altra parte la Cremonese di Fabio Pecchia cerca continuità dopo un avvio di torneo bloccato. Nelle prime quattro giornate i grigiorossi avevano raccolto appena due punti, trovando la prima vittoria scacciacrisi solo prima della sosta grazie al successo di misura sulla Juve Stabia.

Dal punto di vista della tradizione, i precedenti storici sorridono nettamente ai grigiorossi e raccontano di un altro tabù per i toscani tra le mura amiche. Nei venti confronti complessivi la Cremonese ha ottenuto dieci successi a fronte di otto pareggi, mentre l’Arezzo ha vinto solo due volte, curiosamente entrambe in trasferta allo Zini. Nelle dieci sfide giocate in terra toscana gli amaranto non hanno mai battuto la Cremonese, con l’ultimo precedente in Serie B risalente al 24 settembre del 2005 e chiuso sull’1-1.

La direzione della gara è stata affidata a Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Federico Longo e Mario Vigile, dal quarto ufficiale Andrea Ancora e dalla coppia VAR formata da Francesco Meraviglia e Salvatore Longo. Un banco di prova fondamentale per misurare le ambizioni di entrambe le compagini.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI AREZZO-CREMONESE]

AREZZO: Nunziante A., Renzi A., Gilli M., Coppolaro M., Righetti S., Chierico L., Pattarello E., Sala M., Ionita A., Leone K., Cerri A.. A disposizione: Arena A., Cagnano A., Cianci P., Eklu S. M., Ferrari G. M., Illanes J., Mancini D., Mancuso L., Mena M., Seculin A., Tavernelli C., Viviani M. Allenatore: Bucchi C..



CREMONESE: Fulignati A., Baschirotto F., Bianchetti M., Luperto S., Pezzella G., Grassi A., Vandeputte J., Collocolo M., Thorsby M., Elia S., Nasti M.. A disposizione: Agazzi F., Barbieri T., Berti T., De Luca M., Fellipe Jack, Festa M., Herzuah G., Licina A., Lickunas A., Lottici Tessadri S., Marsi S., Vogliacco A. Allenatore: Pecchia F..



Reti:



Ammonizioni: al 3' st Cerri A. (Arezzo).

Nunziante A., Renzi A., Gilli M., Coppolaro M., Righetti S., Chierico L., Pattarello E., Sala M., Ionita A., Leone K., Cerri A..Arena A., Cagnano A., Cianci P., Eklu S. M., Ferrari G. M., Illanes J., Mancini D., Mancuso L., Mena M., Seculin A., Tavernelli C., Viviani M.Bucchi C..Fulignati A., Baschirotto F., Bianchetti M., Luperto S., Pezzella G., Grassi A., Vandeputte J., Collocolo M., Thorsby M., Elia S., Nasti M..Agazzi F., Barbieri T., Berti T., De Luca M., Fellipe Jack, Festa M., Herzuah G., Licina A., Lickunas A., Lottici Tessadri S., Marsi S., Vogliacco A.Pecchia F..al 3' st Cerri A. (Arezzo).

Convocati Cremonese

Portieri: 1 Fulignati, 12 Festa, 22 Agazzi

Difensori: 3 Pezzella, 4 Barbieri, 5 Luperto, 6 Baschirotto, 13 Fellipe Jack, 15 Bianchetti, 28 Marsi, 38 Vogliacco

Centrocampisti: 2 Thorsby, 8 Lottici Tessadri, 14 Berti, 17 Lickunas, 18 Collocolo, 25 Lordkipanidze, 27 Vandeputte, 33 Grassi, 71 Elia

Attaccanti: 9 De Luca, 10 Licina, 19 Nasti, 26 Herzuahesi, 36 Gabriele Piccinini, 44 Daniel Denoon, 55 Giuseppe Leone, 72 Simone Zanon, 98 Alessandro Confente.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’AREZZO – L’Arezzo di Cristian Bucchi dovrebbe schierarsi con il modulo 4-3-3. A difesa della porta c’è Nunziante, protetto dal quartetto arretrato composto da Renzi, Gilli, Illanes e Righetti. In mezzo al campo la regia e l’interdizione sono affidate al terzetto formato da Sala, Viviani e Ionita, mentre in attacco il tridente titolare è composto da Arena, Mancuso e Tavernelli.

COME ARRIVA LA CREMONESE – La Cremonese guidata da Fabio Pecchia dovrebbe rispondere con un assetto tattico basato sul 4-2-1-3. Tra i pali trova spazio Fulignati, con la linea a quattro difensiva formata da Barbieri, Baschirotto, Luperto e Pezzella. Il centrocampo a due vede la presenza di Gerli e Collocolo, mentre sulla trequarti agiscono Elia, Berti e Vandeputte a supporto dell’unica punta Bonazzoli.

Probabili formazioni

AREZZO (4-3-3): Nunziante; Renzi, Gilli, Illanes, Righetti; Sala, Viviani, Ionita; Arena, Mancuso, Tavernelli. Allenatore: Cristian Bucchi

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Gerli, Collocolo; Elia, Berti, Vandeputte; Bonazzoli. Allenatore: Fabio Pecchia

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: