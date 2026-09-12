Atalanta-Cagliari 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Cagliari di Sabato 12 Settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A
BERGAMO – Sabato 12 Settembre 2026 alla New Balance Arena di Bergamo andrà in scena Atalanta-Cagliari, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Di fronte due squadre a quota 6 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta in questo primo scorcio di campionato. Da una parte, la formazione guidata da Maurizio Sarri reduce dalla sconfitta di Roma (2-1), arrivata dopo due vittorie consecutive ottenute tra le mura amiche ai danni di Bologna (1-0) e Sassuolo (2-1).
Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che si presentano fortificati dal convincente successo casalingo sul Lecce (1-0) dopo il passo falso casalingo contro i campioni d’Italia dell’Inter (0-1). I bergamaschi vanno a caccia della terza vittoria nelle prime tre gare casalinghe stagionali di Serie A, traguardo centrato soltanto nel 1963-1964 e nel 2008-2009. Dal canto loro i sardi, che hanno eguagliato il miglior avvio storico dopo tre turni, sognano il terzo blitz esterno consecutivo (considerando il successo al Meazza con il Milan all’ultima giornata dello scorso campionato) e la terza vittoria nelle prime quattro giornate, riuscita solo nel 1969/70 e nel 1970/71.
Il bilancio dei precedenti in Lombardia sorride nettamente ai nerazzurri: 18 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte (52 gol fatti e 31 subiti), statistica che fa del Cagliari la vittima preferita della Dea tra le mura amiche (percentuale di vittorie casalinghe più alta tra le avversarie incrociate almeno 20 volte). L’ultimo incrocio a Bergamo, il 13 dicembre 2025, è finito 2-1 per la Dea con doppietta di Scamacca e rete sarda di Gaetano, oggi nerazzurro. Il blitz cagliaritano manca dal 6 febbraio 2022: dall’1-2 firmato da Pereiro con doppietta e gol di Palomino).
A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alberto Ruben Arena a della sezione di Torre del Greco coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Marcello Rossi di Biella. Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo. VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo. AVAR: Antonio Giua della sezione di Olbia.
Tabellino in tempo reale
[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA-CAGLIARI]
ATALANTA: De Roon M., Djimsiti B., Gollini P. (P), Gomez A., Gosens R., Hateboer H., Ilicic J., Palomino J., Pasalic M., Toloi R., Malinovsky R. (dal 8' st Zapata D.). A disposizione: Castagne T., Da Riva J., Freuler R., Heidenreich D., Malinovsky R., Masiello A., Muriel L., Okoli C., Piccoli R., Rossi F. (P), Sportiello M. (P), Traore A., Kjaer S.
Reti: al 4' pt Martinez L. (Inter).
Ammonizioni: al 42' pt Conte A. (Inter), al 20' st Sensi S. (Inter) al 8' pt Hateboer H. (Atalanta), al 24' pt De Roon M. (Atalanta), al 42' pt Palomino J. (Atalanta).
Allenatori: Conte A. (Inter), Gasperini G. (Atalanta).
Le parole di Fabio Pisacane
“Si affronteranno due squadre attrezzate per obiettivi diversi, l’Atalanta ha un organico forte e importante ma noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi e presunzione. Noi vogliamo essere quelli visti in pre-campionato, contro il Parma, contro l’Arezzo. Dobbiamo essere bravi noi dello staff a stimolare sempre tutti i giocatori che entrano in campo come non è successo contro il Verona. Domani andiamo in un campo ostico con il potenziale alto e se siamo bravi ad alternare furore e lasciare la prima costruzione agli avversari possiamo fare la partita che vogliamo”.
I convocati del Cagliari
Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.
Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Obert, Sugawara.
Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Akarakiri, Sulev, Massolin.
Attaccanti: Kevin Carlos, Mendy, Sugamele, Fadera, Maldini
Presentazione del match
QUI ATALANTA – Indisponibili Hien e Sulemana oltre allo squalificato Gaetano. In porta Carnesecchi, nel cuore della difesa ci saranno Kossounou e Scalvini con Bellanova e Bernasconi ad agire sulle corsie laterali rispettivamente a destra e a sinistra. Kessie dovrebbe essere il prescelto per guidare il centrocampo insieme a Pasalic ed Ederson con De Ketelaere, Scamacca e Rowe pronti a completare il tridente offensivo.
QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno di Felici, Idrissi, Trepy e Nzola. Tra i pali il solito Caprile con Ze Pedro largo sulla destra e Obert a presidiare la corsia mancina mentre al centro della difesa viaggiano verso la riconferma Juan Rodriguez e Deiola. A centrocampo prenderanno posto Romano, Winks e Adopo. In avanti spazio al tridente offensivo con Fazzini e Maldini a supportare Mendy.
Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Maurizio Sarri.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Mendy, Maldini. Allenatore: Fabio Pisacane.
Dove vedere la partita in tv e streaming
Atalanta-Cagliari, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. La partita sarà disponibile anche su Sky al canale 202 dell’emittente televisiva. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.