Atalanta-Cagliari 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Cagliari di Sabato 12 Settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Sabato 12 Settembre 2026 alla New Balance Arena di Bergamo andrà in scena Atalanta-Cagliari, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive 2026-2027: calcio d’inizio fissato per le ore 20:45. Di fronte due squadre a quota 6 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta in questo primo scorcio di campionato. Da una parte, la formazione guidata da Maurizio Sarri reduce dalla sconfitta di Roma (2-1), arrivata dopo due vittorie consecutive ottenute tra le mura amiche ai danni di Bologna (1-0) e Sassuolo (2-1).

Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pisacane che si presentano fortificati dal convincente successo casalingo sul Lecce (1-0) dopo il passo falso casalingo contro i campioni d’Italia dell’Inter (0-1). I bergamaschi vanno a caccia della terza vittoria nelle prime tre gare casalinghe stagionali di Serie A, traguardo centrato soltanto nel 1963-1964 e nel 2008-2009. Dal canto loro i sardi, che hanno eguagliato il miglior avvio storico dopo tre turni, sognano il terzo blitz esterno consecutivo (considerando il successo al Meazza con il Milan all’ultima giornata dello scorso campionato) e la terza vittoria nelle prime quattro giornate, riuscita solo nel 1969/70 e nel 1970/71.

Il bilancio dei precedenti in Lombardia sorride nettamente ai nerazzurri: 18 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte (52 gol fatti e 31 subiti), statistica che fa del Cagliari la vittima preferita della Dea tra le mura amiche (percentuale di vittorie casalinghe più alta tra le avversarie incrociate almeno 20 volte). L’ultimo incrocio a Bergamo, il 13 dicembre 2025, è finito 2-1 per la Dea con doppietta di Scamacca e rete sarda di Gaetano, oggi nerazzurro. Il blitz cagliaritano manca dal 6 febbraio 2022: dall’1-2 firmato da Pereiro con doppietta e gol di Palomino).

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alberto Ruben Arena a della sezione di Torre del Greco coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Marcello Rossi di Biella. Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo. VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo. AVAR: Antonio Giua della sezione di Olbia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATALANTA-CAGLIARI]

INTER: Bastoni A., Biraghi C., Brozovic M., Candreva A., de Vrij S., Gagliardini R., Godin D., Handanovic S. (P), Lukaku R., Martinez L., Sensi S.. A disposizione: Agoume L., Berni T. (P), Valero B., Dimarco F., Esposito S., Lazaro V., Padelli D. (P), Pirola L., Politano M., Ranocchia A., Sanchez A., Vecino M., Asamoah K., D'Ambrosio D.

ATALANTA: De Roon M., Djimsiti B., Gollini P. (P), Gomez A., Gosens R., Hateboer H., Ilicic J., Palomino J., Pasalic M., Toloi R., Malinovsky R. (dal 8' st Zapata D.). A disposizione: Castagne T., Da Riva J., Freuler R., Heidenreich D., Malinovsky R., Masiello A., Muriel L., Okoli C., Piccoli R., Rossi F. (P), Sportiello M. (P), Traore A., Kjaer S.





Reti: al 4' pt Martinez L. (Inter).



Ammonizioni: al 42' pt Conte A. (Inter), al 20' st Sensi S. (Inter) al 8' pt Hateboer H. (Atalanta), al 24' pt De Roon M. (Atalanta), al 42' pt Palomino J. (Atalanta).



Allenatori: Conte A. (Inter), Gasperini G. (Atalanta).



Le parole di Fabio Pisacane

“Si affronteranno due squadre attrezzate per obiettivi diversi, l’Atalanta ha un organico forte e importante ma noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi e presunzione. Noi vogliamo essere quelli visti in pre-campionato, contro il Parma, contro l’Arezzo. Dobbiamo essere bravi noi dello staff a stimolare sempre tutti i giocatori che entrano in campo come non è successo contro il Verona. Domani andiamo in un campo ostico con il potenziale alto e se siamo bravi ad alternare furore e lasciare la prima costruzione agli avversari possiamo fare la partita che vogliamo”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Sherri, Radunovic.

Difensori: Ze Pedro, Rodriguez, Kofler, Aurelio, Mina, Obert, Sugawara.

Centrocampisti: Romano, Winks, Adopo, Fazzini, Deiola, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Akarakiri, Sulev, Massolin.

Attaccanti: Kevin Carlos, Mendy, Sugamele, Fadera, Maldini

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Indisponibili Hien e Sulemana oltre allo squalificato Gaetano. In porta Carnesecchi, nel cuore della difesa ci saranno Kossounou e Scalvini con Bellanova e Bernasconi ad agire sulle corsie laterali rispettivamente a destra e a sinistra. Kessie dovrebbe essere il prescelto per guidare il centrocampo insieme a Pasalic ed Ederson con De Ketelaere, Scamacca e Rowe pronti a completare il tridente offensivo.

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno di Felici, Idrissi, Trepy e Nzola. Tra i pali il solito Caprile con Ze Pedro largo sulla destra e Obert a presidiare la corsia mancina mentre al centro della difesa viaggiano verso la riconferma Juan Rodriguez e Deiola. A centrocampo prenderanno posto Romano, Winks e Adopo. In avanti spazio al tridente offensivo con Fazzini e Maldini a supportare Mendy.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Maurizio Sarri.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Adopo; Fazzini, Mendy, Maldini. Allenatore: Fabio Pisacane.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Atalanta-Cagliari, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. La partita sarà disponibile anche su Sky al canale 202 dell’emittente televisiva. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.