Diretta Atalanta-Cagliari di sabato 15 febbraio 2025: prova sotto tono della squadra di Gasperini con la testa al prossimo impegno di Champions League

BERGAMO – Sabato 15 febbraio 2025 al Gewiss Stadium andrà in scena Atalanta-Cagliari, gara valevole per la venticinquesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Gian Piero Gasperini reduce da tre risultati utili in campionato prima della sconfitta rimediata in settimana in Champions League sul campo del Club Brugge (2-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Davide Nicola che vengono dal successo casalingo conquistato ai danni del Parma (2-1) dopo una striscia di due sconfitte consecutive.

I nerazzurri, che davanti al proprio pubblico hanno totalizzato 23 punti perdendo appena due gare e non hanno ancora vinto nel 2025 (ultimo successo interno con l’Empoli a dicembre per 3-2), andranno a caccia del secondo successo consecutivo in Serie A per provare ad avvicinare la vetta della classifica (-5) e allontanare le squadre che seguono la qualificazione in Champions. I sardi, invece, che lontano dalle mura amiche vengono dalla debacle di Torino (2-0) dopo il pari con il Milan (1-1) e la vittoria di Monza (1-2), cercano un altro risultato positivo per continuare ad allungare ulteriormente sulla zona retrocessione ( 4).

Cronaca del match

1° TEMPO

Dopo una prima mezz’ora avara di emozioni al 35′ prima conclusione in porta di Samardžić dal limite dell’area non molto potente, si distende Caprile sulla traiettoria. Passano tre minuti e Toloi prova un piazzato da fuori area con traiettoria che sorvola la traversa. Senza recupero si chiude un primo tempo molto bloccato al Gewiss Stadium. Ritmi blandi della Dea a favorire l’azione difensiva dei sardi.

2° TEMPO

Non soddisfatto di quanto visto nel primo tempo Gasperini opta per l’inserimento di De Ketelaere per Samardzic. Al 13′ primo tiro in porta della ripresa di Deiola con il destro esterno da fuori area impreciso. Nella Dea fuori anche Retegui e Cuadrado per Vlahovic e Palestra. Al quarto d’ora su cross dalla destra carica di Posch su Caprile che non aveva bloccato il pallone preda di Brescianini freddo a realizzare ma tutto fermo. Al 45′ tentativo di Pasalic dal limite dell’area ma destro di un poco a lato. Si chiude 0-0 il match dell’Atalanta sotto tono e con la testa alla Champions League questo senza nulla togliere all’ottima prova soprattutto difensiva della squadra di Nicola che non ha concesso nulla questo pomeriggio.

Tabellino

ATALANTA: Carnesecchi M., Toloi R., Hien I., Posch S., Cuadrado J. (dal 11′ st Palestra M.), Sulemana I. (dal 29′ st De Roon M.), Pasalic M., Ruggeri M., Samardzic L. (dal 1′ st De Ketelaere C.), Brescianini M. (dal 22′ st Ederson), Retegui M. (dal 11′ st Vlahovic V.). A disposizione: Bellanova R., Cassa F., De Ketelaere C., Del Lungo T., De Roon M., Djimsiti B., Ederson, Palestra M., Patricio R., Rossi F., Vlahovic V., Zappacosta D. Allenatore: Gasperini G..

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G., Mina Y., Luperto S., Augello T., Adopo M., Makoumbou A., Deiola A. (dal 34′ st Marin R.), Zortea N., Piccoli R. (dal 45’+1 st Pavoletti L.), Felici M. (dal 21′ st Coman F.). A disposizione: Auseklis H., Coman F., Jankto J., Luvumbo Z., Marin R., Mutandwa K., Obert A., Palomino J. L., Pavoletti L., Prati M., Sherri A., Viola N. Allenatore: Nicola D..

Reti: –

Ammonizioni: al 45’+5 st Hien I. (Atalanta) al 45’+5 st Coman F. (Cagliari).

Recupero: 0′ pt, 4′ st

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari

ATALANTA: Carnesecchi, Toloi, Hien, Posch, Cuadrado, Sulemana, Pašalić, Ruggeri, Samardžić, Brescianini, Retegui. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Éderson, de Roon, Bellanova, De Ketelaere, Djimsiti, Cassa, Palestra, Vlahović, Del Lungo, Zappacosta. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI: Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Makoumbou, Adopo, Zortea, Deiola, Felici, Piccoli. A disposizione: Auseklis, Sherri, Coman, Viola, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Luvumbo, Kingstone. Allenatore: Davide Nicola.

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio

Difensori: Toloi, Hien, Posch, Djimsiti, Del Lungo

Centrocampisti: Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Ederson, De Roon, Bellanova, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Zappacosta, Cassa

Attaccanti: De Ketelaere, Retegui, Vlahovic

I convocati del Cagliari

Portieri: Auseklis, Caprile, Sherri

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Palomino, Mina, Zappa, Obert, Felici

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou,

Attaccanti: Coman, Pavoletti, Luvumbo, Kingstone, Piccoli

Le parole di Davide Nicola

“Affronteremo una squadra molto forte in lotta per lo Scudetto e per la Champions che è abituata ad affrontare così tanti impegni. Gasperini possiede una rosa con elementi che possono metterti in difficoltà in ogni situazione. Sanno pressarti e colpirti bene in contropiede utilizzando un palleggio di grande qualità. Ha un modo di giocare ben preciso e hanno tutto l’interesse nel fare in modo che la gara possa andare dalla loro parte. Noi però vogliamo farci valere con le nostre qualità”.

Presentazione del match

Il bilancio storico dei precedenti in Lombardia sorridono all’Atalanta: 17 vittorie, 7 sconfitte e 5 pareggi con 50 reti all’attivo e 30 gol al passivo. Un risultato di parità tra sardi e bergamaschi manca dal 2013 (1-1). I rossoblù, però, hanno vinto quattro degli ultimi sei scontri diretti in campionato contro i nerazzurri. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Gamal Mokhtar di Lecco. Quarto ufficiale: Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al VAR Marco Guida di Torre Annunziata assistito da Gianluca Manganiello di Pinerolo.

QUI ATALANTA – Assenti tra le fila dei nerazzurri Kossounou, Lookman, Scalvini, Scamacca, Kolasinac e Maldini. A protezione di Carnsecchi prenderanno posto Toloi, Hien e Djimsiti. Sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Zappacosta con Ederson e de Roon in mezzo al campo. Davanti spazio a Retegui che verrà supportato da Samardzic e De Ketelaere.

QUI CAGLIARI – Indisponibile solamente Gaetano in casa rossoblù. Tra i pali Caprile con Zappa, Mina, Luperto e Obert a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Zortea e Felici con Adopo e Makoumbou in cabina di regia. Davanti spazio a Viola in appoggio a Piccoli.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Cuadrado, Ederson, de Roon, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.