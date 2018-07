Atalanta, parla Gasperini: “Il Sarajevo ci metterà in difficoltà”

Le parole del tecnico dell’Atalanta in vista del primo match ufficiale in programma domani alle ore 20.30 contro il Sarajevo.

BERGAMO – Domani alle ore 20.30 si giocherà Atalanta-Sarajevo, incontro valido per il turno preliminare di Europa League 2018/2019. Primo impegno stagionale per la compagine orobica e Gasperini, in conferenza stampa, presenta così il match di domani: “In avanti ci affidiamo alle nostre certezze, poi dobbiamo sopperire ad alcune defezioni ma lo faremo al meglio attingendo dalla nostra rosa. Pescheremo da quella che è la nostra disponibilità attuale”. Sul Sarajevo dichiara: “Sono ottimi dal punto di vista fisico e hanno qualità. Oltre a questo hanno una condizione migliore della nostra. Non sono partite difficilissime ma dobbiamo stare attenti perché sono insidiose. Dobbiamo fare i conti anche con il clima, farà molto caldo ed è la nostra prima partita. Dobbiamo cercare di esprimerci secondo le nostre caratteristiche”.

Infine una battuta sul tipo di partita che si aspetta domani: “Non c’è niente di scontato, dovremo avere buona gamba e freschezza soprattutto davanti. Se non si è lucidi le partite poi si complicano. Mi aspetto una gara equilibrata, non facile, ma non penso di andare fuori. Noi siamo in ritardo e per colpa. Siamo in disagio rispetto al normale, dobbiamo scendere in campo senza presunzione, l’abbiamo già avuta nella preparazione a questa gara. Non sarà una partita scontata. Come insegna qualche preliminare del passato ci sono i rischi di fare brutte figure, noi siamo stati ingenui pensando ad altre cose. Pasalic? Non sarà pronto per domani ma sarà presto in condizione”.