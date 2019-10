Serie A, Atalanta – Udinese: le formazioni ufficiali dalle 14,15

Le formazioni ufficiali di Atalanta – Udinese: incontro della nona giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BERGAMO – Tutto pronto al Gewiss Arena per l’incontro tra Atalanta – Udinese, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I nerazzurri giocheranno con il classico 3-4-1-2 e in attacco ci sarà ; i friulani invece giocheranno con il 3-5-2 ed in avanti ci sarà . La gara sarà arbitrata dal signor Maresca della sezione di Napoli.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Atalanta – Udinese

ATALANTA (3-4-1-2): IN ATTESA DI COMUNICAZIONE

UDINESE (3-5-2): IN ATTESA DI COMUNICAZIONE