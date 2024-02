Atletico Uri – Cavese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atletico Uri-Cavese di Domenica 4 febbraio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22° giornata del Girone G di Serie D

SASSARI – Domenica 4 febbraio, lo stadio Ninetto Martinez ospiterà la partita Atletico Uri-Cavese, valevole per la ventiduesima giornata del Girone G di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30. La capolista Cavese vola in Sardegna per consolidare il primato in classifica. Ad aspettarla sarà l’Atletico Uri, attualmente al quattordicesimo posto con 23 punti in classifica. La squadra sarda non sta vivendo un buon momento di forma, come dimostrano i recenti risultati.

L’Atletico Uri non vince infatti da 9 partite e il più delle volte mostra difficoltà a vedere la porta. Sulla carta, dovrebbe essere quindi una sfida agevole per i campani che non possono permettersi più passi falsi, come il pareggio ottenuto nell’ultima giornata contro l’Ischia che ha permesso al Cassino di avvicinarsi alla vetta.

Il testa a testa tra le due squadre indica anche che sarà una partita ricca di marcature, se non altro perché l’Atletico Uri è solito lasciare spazio in difesa, mentre la Cavese detiene il migliore attacco del campionato. Il fischietto Deborah Bianchi della Sezione di Prato dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo stadio Ninetto Martinez. Sarà coadiuvato dal primo assistente Alberto Callovi di San dona’ di Piave, mentre il secondo assistente sarà Valerio Brizzi di Aprilia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ATLETICO URI – CAVESE]

ATLETICO URI:. A disposizione:



CAVESE:. A disposizione:



Reti:



Presentazione del match

QUI ATLETICO URI – Il tecnico Massimiliano Paba dovrebbe affidarsi al 3-5-2: Tirelli a difesa della porta; Fadda, Andrea Fusco e Jah a completare il pacchetto difensivo; Ravot, Valentini, Ansini, Attili e Pisano in mezzo al campo; reparto offensivo affidato a Cannas e Fangwa.

QUI CAVESE – La Cavese vuole continuare a vincere per provare ad allungare in classifica sulle dirette concorrenti al titolo. L’allenatore Daniele Cinelli sceglie il modulo 3-4-3 così composto: in porta Boffelli e difesa a 3 con Buschiazzo, Troest e Magri. A centrocampo Fraraccio, Konate, Zenelaj e Sette, mentre in attacco il tridente sarà composto da Addessi, Foggia e Felleca.

Probabili formazioni di Atletico Uri-Cavese

ATLETICO URI (3-5-2): Tirelli; Fadda, Andrea Fusco, Jah; Ravot, Valentini, Ansini, Attili, Pisano; Cannas, Fangwa. Allenatore: Massimiliano Paba.

CAVESE (3-4-3): Boffelli; Buschiazzo, Troest, Magri; Fraraccio, Konate, Zenelaj, Sette; Addessi, Foggia, Felleca. Allenatore: Daniele Cinelli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

È possibile che sulla pagina Facebook dell’U.s. Atletico Uri sarà trasmessa la partita contro la Cavese.