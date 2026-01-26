L’altoatesino sfiderà l’americano Shelton, mentre il toscano affronterà Djokovic in un match ad alta intensità

MELBOURNE – Jannik Sinner e Lorenzo Musetti volano entrambi ai quarti di finale degli Australian Open, confermando il momento d’oro del tennis italiano.

Sinner, numero due del mondo, supera il derby con Luciano Darderi dopo due set dominati (6-1, 6-3) e un terzo parziale più combattuto, deciso al tie-break. Darderi, una volta superata l’emozione iniziale, ha alzato il livello costringendo l’altoatesino a spingere di più nei momenti chiave. Sinner accede così ai quarti, dove lo attende l’americano Ben Shelton, uno degli avversari più esplosivi del torneo.

Giornata perfetta anche per Lorenzo Musetti, che elimina in tre set Taylor Fritz con un convincente 6-2, 7-5, 6-4. L’azzurro ha controllato il match dall’inizio alla fine, mostrando solidità e continuità nei momenti decisivi. Per lui, nei quarti, ci sarà Novak Djokovic.