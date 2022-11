Avellino – Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Avellino – Giugliano di domenica 13 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

AVELLINO – Domenica 13 novembre 2022 allo stadio Partenio Lombardi andrà in scena Avellino–Giugliano, gara valida per la tredicesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 17:30. Da una parte, la squadra di Massimo Rastelli reduce da quattro risultati utili consecutivi mentre dall’altro lato la formazione di Arturo Di Napoli che viene dalla sconfitta rimediato durante l’ultimo turno con la Juve Stabia, un ko che ha fermato a cinque risultati utili la striscia positiva. In crescita l’Avellino che si sta rilanciando in classifica dopo il pessimo avvio, tredicesimo ancora al momento però con 13 punti frutto di tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Risultati straordinari per il Giugliano che da matricola è in piena zona play-off e ha raccolto già 17 punti in dodici gare frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Imbattuto ancora l’Avellino al Partenio, due vittorie e tre i pareggi mentre il Giugliano, lontano dalla Campania, ha vinto una sola volta con due sconfitte e altrettanti pareggi. Contro gli irpini, i gialloblù che continueranno a giocare al Partenio in una sfida interessante tra due compagini che non potranno fare affidamento sui propri supporter, stadio infatti completamente vuoto. A dirigere la gara sarà l’arbitro Claudio Petrella della sezione di Viterbo coadiuvato da Giuseppe Centrone di Molfetta e Santino Spina di Palermo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

AVELLINO:. A disposizione:



CALCIO GIUGLIANO:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Avellino

Portieri: Pane, Pizzella, Forte

Difensori: Rizzo, Tito, Ricciardi, Auriletto, Moretti

Centrocampisti: Franco, Garetto, Casarini, Matera, Maisto, Micovschi

Attaccanti: Kanoute, Gambale, Russo, Murano, Ceccarelli, Guadagni, Trotta

Presentazione del match

QUI AVELLINO – Tra i pali Pane, al centro della difesa Auriletto e Moretti mentre sulle corsie laterali Tito e Rizzo. In cabina di regia Franco con Casarini e Matera al suo fianco mentre in avanti Russo a supporto di Gambale e Trotta.

QUI GIUGLIANO – A difesa di Viscovo spazio a Scanagatta, Zullo e Poziello. Sulle fasce Rondinella e Gomez mentre in mezzo al campo Ceparano, De Rosa e Gladestony. In avanti Piovaccari e Rizzo.

Le probabili formazioni di Avellino – Giugliano

AVELLINO (4-3-1-2): Pane; Tito, Auriletto, Moretti, Rizzo; Casarini, Franco, Matera; Russo; Gambale, Trotta. Allenatore. Rastelli

GIUGLIANO (3-5-2): Viscovo; Scanagatta, Zullo, C. Poziello; Rondinella, Gladestony, Ceparano, De Rosa, Gomez; Piovaccari, Rizzo. Allenatore. Di Napoli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari.