Barcellona – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Barcellona – Napoli dell’8 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League

BARCELLONA – Sabato 8 agosto alle ore 21 andrà in scena Barcellona – Napoli, incontro valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dall’1-1 maturato nel match d’andata con Griezmann che ha risposto all’iniziale vantaggio partenopeo di Mertens. Da una parte, dunque, ci sono i padroni di casa che hanno chiuso il campionato in seconda posizione perdendo molti punti nel cammino post-COVID. Dall’altra parte troviamo la formazione di Gattuso che ha chiuso la stagione in settima posizione ma con la certezza di disputare l’Europa League, vista la vittoria della Coppa Italia. La vincente giocherà i quarti di finale contro Bayern Monaco o Chelsea.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 8 agosto alle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle 21 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BARCELLONA – Problemi a centrocampo per Setien che dovrà fare a meno di Vidal e Busquets. I catalani dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Ter Stegen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Semedo e Jordi Alba sulle corsie esterne mentre nel mezzo Piquè e Lenglet. A centrocampo De Jong in cabina di regia on Sergi Roberto e Rakitic mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Messi, Suarez e Griezmann.

QUI NAPOLI – Modulo speculare per Gattuso che dovrebbe mandare in campo i suoi con Ospina tra i pali, reparto difensivo formato da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali mentre nel mezzo Manolas e Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Callejon, Mertens e Lozano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Barcellona – Napoli, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La sfida potrà essere vista in diretta TV in chiaro su Canale 5. In chiaro la partita sarà trasmessa sulla piattaforma Mediaset Play, mentre gli abbonati Sky potranno vederla attraverso Sky Go. In entrambi i casi il match sarà visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricano le relative app, sia sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Le probabili formazioni di Barcellona – Napoli

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, F. De Jong, Rakitic; Messi, L. Suarez, Griezmann. Allenatore: Setien

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Lozano. Allenatore: Gattuso

STADIO: Camp Nou