Barletta-Salernitana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Barletta-Salernitana di Martedì 15 Settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Campionato di Serie C Girone C

BARLETTA – Martedì 15 settembre, alle ore 21:00, allo stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta, andrà in scena Barletta-Salernitana, match valido per la quinta giornata del Campionato di Serie C 2026/2027, girone C. I granata arrivano dalla prima vittoria in campionato, il 4-2 ottenuto all’Arechi contro il Potenza. Un risultato che ha permesso alla squadra di Serse Cosmi di interrompere il digiuno dopo il ko con il Sorrento e i pareggi contro Foggia e Cavese.

I biancorossi vogliono dimenticare in fretta la sconfitta subita nel weekend in casa del Casarano per 3-1 e continuare il loro ottimo cammino in campionato. La squadra neopromossa, infatti, aveva ottenuto cinque punti nelle prime tre gare di Serie C, grazie a due pareggi e una vittoria nel derby pugliese contro il Bari. Adesso Paci e i suoi hanno subito la possibilità di rifarsi nel turno infrasettimanale, dove affronteranno la Salernitana.

La squadra guidata da Serse Cosmi ha iniziato la stagione a rilento: due sconfitte nelle prime cinque partite della stagione, compresa la debacle con la Scafatese in Coppa Italia Serie C, due pareggi e una vittoria arrivata all’ultimo turno. I granata hanno dato segni di ripresa contro il Potenza nel weekend, ma la risalita verso la promozione diretta sperata passerà anche dalla sfida in Puglia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BARLETTA-SALERNITANA]

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Edoardo Gianquinto di Parma, coadiuvato dagli assistenti Luca Marucci (sez. Rossano) – Leonardo Mallimaci (sez. Reggio Calabria) con Dario Acquafredda (sez. Molfetta) come quarto ufficiale. Vincenzo Andreano (Foggia), invece, sarà l’operatore FVS.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL BARLETTA – Il Barletta di Paci si schiera con il 4-4-2: tra i pali c’è Matosevic; linea difensiva composta da Vona, Rossoni, Bizzotto e Coccia; a centrocampo agiscono Franco, Piarulli, Laringe e Partipilo; in attacco la coppia Da Silva–Ferrante guida la fase offensiva.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – La Salernitana di Cosmi risponde con il 4-4-2: tra i pali c’è Galeotti; linea difensiva composta da Llano Massa, Celiento, Pieraccini e Anastasio; a centrocampo agiscono Achik, Vitale, Tascone e Villa; in attacco la coppia La Gumina–D’Ursi guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

BARLETTA (4-4-2): Matosevic; Vona, Rossoni, Bizzotto, Coccia; Franco, Piarulli, Laringe, Partipilo; Da Silva, Ferrante. Allenatore: Paci.

SALERNITANA (4-4-23: Galeotti; Llano Massa, Celiento, Pieraccini, Anastasio; Achik, Vitale, Tascone, Villa; La Gumina, D’Ursi. Allenatore: Cosmi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Barletta-Salernitana, valido per la quinta giornata del Campionato di Serie C 2026/2027 girone C, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 252.