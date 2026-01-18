Barletta-Sarnese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Barletta-Sarnese di Domenica 18 gennaio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

BARLETTA – Domenica 18 gennaio 2026, lo Stadio Cosimo Puttilli ospiterà la partita Barletta-Sarnese, sfida valida per la ventesima giornata del Girone H di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Nel match tra Barletta e Sarnese, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: il Barletta, infatti, è al quarto posto grazie a 7 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, segno di un ottimo cammino. La Sarnese, invece, si ritrova al dodicesimo posto, dopo 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, mostrando un discreto ruolino di marcia. Alla luce di questi numeri, è possibile ipotizzare che il Barletta parta favorito grazie alla migliore posizione in classifica e al fattore campo.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Barletta ha un record di 22 gol segnati e 11 subiti, con una differenza reti di 11. Allo stesso tempo, la Sarnese, con 29 gol segnati e 28 subiti, ha una differenza in gol di 1. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri indicano che entrambe le squadre hanno una buona capacità realizzativa, ma, a differenza della Sarnese, il Barletta mostra una maggiore solidità difensiva.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.68 per la vittoria del Barletta, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.25, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Sarnese è di 4.00, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BARLETTA-SARNESE]

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà Francesco Polizzotto della sezione di Palermo. Sarà coadiuvato da Flavius Costel Condrut proveniente da Castelfranco Veneto e Paulo Ndoja appartenente alla sezione di Bassano del Grappa. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL BARLETTA – Il tecnico Pizzulli dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-2-3-1: Fernandes tra i pali; linea difensiva composta da Misefari, Manetta, Bizzotto, Ragone. Davanti alla retroguardia agiscono Piarulli e Franco, mentre sulla trequarti trovano spazio Giambuzzi, Da Silva e Laringe. In avanti il riferimento offensivo è Malcore. Tale modulo è pensato per garantire equilibrio tra copertura difensiva con una doppia diga a centrocampo che assicura protezione alla retroguardia e permette ai tre giocatori sulla trequarti di supportare l’unica punta.

COME ARRIVA LA SARNESE – Il tecnico Campilongo dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-3: Petrone in porta; difesa con La Monica, Rajkovic, M. Silvestro e Bottalico. A centrocampo Puca, Santarpia e Mazzei; in attacco Addessi, Malvestuto e Tiberti. Tale modulo è pensato per favorire l’ampiezza sulle fasce e un pressing alto sui portatori di palla, così da impedire all’avversario di impostare il proprio gioco.

Le probabili formazioni

BARLETTA (4-2-3-1) Fernandes; Misefari, Manetta, Bizzotto, Ragone; Piarulli, Franco; Giambuzzi, Da Silva, Laringe; Malcore. Allenatore: Pizzulli.

SARNESE (4-3-3): Petrone, La Monica, Rajkovic, M. Silvestro, Bottalico, Puca, Santarpia, Mazzei, Addessi, Malvestuto, Tiberti. Allenatore: Campilongo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Barletta e Sarnese in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.