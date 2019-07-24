ICC 2019, Bayern Monaco – Milan 1-0: il tabellino del match

Il tabellino del match Bayern Monaco – Milan 1-0 il risultato finale, i rossoneri perdono all’esordio nell’International Champions Cup
IL TABELLINO DEL MATCH
BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer (46′ Ulreich); Kimmich (46′ Mihaljevic), Pavard, Süle, Davies; Goretzka, Tolisso (46′ Thiago), Sanches (58′ Singh); Müller (80′ Stiller), Arp, Coman (58′ Alaba). A disposizione: Hoffmann, Poznanski, Kehl, Johansson, Zaiser, Lewandowski. Allenatore: Kovac.
MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Strinic, Theo Hernández (44′ Conti); Borini (91′ Brescianini), Biglia, Çalhanoğlu; D. Maldini (58′ Cutrone); Castillejo (91′ Mionic); Piatek. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Capanni, Capone. Allenatore: Giampaolo
Reti: 45’+4′ Goretzka (B)
Ammonizioni: Çalhanoğlu (M)
Recupero: 3′ pt; 2′ st.
Stadio: Children’s Mercy Park, Kansas City (USA)