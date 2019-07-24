  1. Home
  2. Serie A
  3. ICC 2019, Bayern Monaco – Milan 1-0: il tabellino del match
Milan Risultati calcio live in diretta Serie A

ICC 2019, Bayern Monaco – Milan 1-0: il tabellino del match

Scritto il 24 luglio 2019 at 24 luglio 2019 da Michele Ruggeri
27

ICC 2019, Bayern Monaco - Milan 1-0: il tabellino del match

Il tabellino del match Bayern Monaco – Milan 1-0 il risultato finale, i rossoneri perdono all’esordio nell’International Champions Cup

IL TABELLINO DEL MATCH

BAYERN MONACO (4-3-3): Neuer (46′ Ulreich); Kimmich (46′ Mihaljevic), Pavard, Süle, Davies; Goretzka, Tolisso (46′ Thiago), Sanches (58′ Singh); Müller (80′ Stiller), Arp, Coman (58′ Alaba). A disposizione: Hoffmann, Poznanski, Kehl, Johansson, Zaiser, Lewandowski. Allenatore: Kovac.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Strinic, Theo Hernández (44′ Conti); Borini (91′ Brescianini), Biglia, Çalhanoğlu; D. Maldini (58′ Cutrone); Castillejo (91′ Mionic); Piatek. A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Capanni, Capone. Allenatore: Giampaolo

Reti: 45’+4′ Goretzka (B)

Ammonizioni: Çalhanoğlu (M)

Recupero: 3′ pt; 2′ st.

Stadio: Children’s Mercy Park, Kansas City (USA)

 

Articoli correlati