Belgio – Giappone: cronaca diretta, risultato in tempo reale

Diretta di Belgio – Giappone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018, calcio d’inizio lunedì alle ore 20

ROSTOV SUL DON – Lunedì 2 Giugno alle ore 20.00, presso la Rostov Arena dell’omonima città, andrà in scena il match tra Belgio e Giappone valevole per gli ottavi di finale di Russia 2018. Il Belgio ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta terminando al primo posto del gruppo G a punteggio pieno e con una media di tre goal a partita, frutto delle goleade contro Panama e Tunisia e della vittoria di misura contro l’Inghilterra. Per quanto riguarda i Nipponici, invece, la qualificazione è stata messa a repentaglio con la sconfitta arrivata all’ultima giornata con la Polonia ma, fortunatamente per la squadra di Nishino, nell’altro match del girone tra Colombia e Senegal hanno avuto la meglio i Cafeteros, con Manè e compagni che abbandonano la competizione arrivando a pari punti con il Giappone, ma avendo preso un maggior numero di cartellini gialli.

La cronaca minuto per minuto



QUI BELGIO – Pochi dubbi sugli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto negli ottavi di finale. Il CT Martinez, infatti, confermerà la squadra che si è sbarazzata agevolmente di Panama e Tunisia, con l’unico dubbio che porta il nome di Boyata. Si va verso il 3-4-2-1 con Courtois tra i pali e la linea difensiva composta da Alderweireld, Vertonghen ed uno tra Kompany e il suddetto Boyata. A centrocampo pronti Meunier e Carrasco sulle fasce, mentre De Bruyne e Witsel saranno i fari a centrocampo. Sulla linea dei trequartisti, infine, agiranno Mertens ed Hazard a supporto dell’unica punta che sarà Romelu Lukaku.

QUI GIAPPONE – Nishino, CT del Giappone, darà spazio ai suoi uomini migliori, alcuni lasciati a riposo nel match contro la Polonia che stava per costar caro ai nipponici. Solito 4-2-3-1 con Kawashima tra i pali, che ha risposto alla critiche con una prestazione di altissimo livello; davanti a lui la difesa composta da Sakai, Yoshida, Shoji e Nagatomo. A centrocampo spazio ad Hasebe e a Shibasaki, mentre più avanti agiranno Inui, Kagawa ed uno fra Haraguchi ed Usami, a supporto di uno fra Osako e Muto.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro tra Belgio e Giappone sarà visibile in esclusiva, in chiaro, su Canale 5: match in streaming nel sito ufficiale del canale e sul sito di Sport Mediaset attraverso pc, cellulare e tablet.

Le probabili formazioni

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Kompany/Boyata, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Hazard, Lukaku. Allenatore: Martinez

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi/Usami, Kagawa, Inui; Osako/Muto. Allenatore: Nishino