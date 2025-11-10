Bianchi e Scampoli al Mondiale di beach volley 2025: debutto insieme ad Adelaide

Giada Bianchi e Claudia Scampoli rappresentano l’Italia ai Mondiali di beach volley 2025 in Australia. Scopri girone, calendario e dichiarazioni delle azzurre

ADELAIDE – Dal 13 al 23 novembre 2025, Adelaide ospita i Campionati del Mondo di beach volley. L’Italia schiera due coppie femminili: oltre a Gottardi-Orsi Toth, ci saranno Giada Bianchi e Claudia Scampoli, pronte a vivere il loro primo Mondiale insieme.

A guidare entrambe le coppie ad Adelaide (13-23 novembre) ci sarà Caterina De Marinis, che insieme al suo staff punta a ottenere un buon piazzamento con entrambe le coppie in gara.

Giada Bianchi e Claudia Scampoli, testa di serie numero venti del seeding, esordiranno nella Pool E il 14 novembre alle ore 23.30 (italiane) contro le giapponesi Shiba/Reika. Dopo un giorno di riposo, il duo tricolore scenderà in campo il 16 novembre, quando alle ore 00.30 affronterà le messicane Monkhouse/Belanger (CAN). Giada e Claudia chiuderanno poi la fase a gironi il 17 novembre alle ore 5.30 contro le lettoni Tina/Anastasija. Le azzurre, arrivate in Australia, in questi giorni stanno prendendo confidenza con “The Drive”, impianto sportivo all’avanguardia, sede della manifestazione iridata.

Giada Bianchi ha dichiarato di sentirsi molto bene e profondamente emozionata, soprattutto perché si tratta della sua prima partecipazione a un Mondiale. Dopo un periodo complicato a causa di alcuni infortuni che l’hanno costretta a fermarsi, ha spiegato di essere ora in netta ripresa fisica e di avere una carica in più per affrontare questa importante competizione. Dopo gli allenamenti svolti in Italia, la squadra è partita per l’Australia per completare le ultime rifiniture.

A proposito del girone, Bianchi ha sottolineato come si tratti di una pool impegnativa ma alla portata. Ha ricordato che contro la coppia giapponese avevano già giocato in passato, riuscendo anche a vincere. Secondo lei, si tratta di avversarie molto rapide e precise, che non lasciano cadere nessuna palla, ma se la propria squadra riuscirà a esprimere al meglio il proprio gioco, ci saranno buone possibilità di vittoria.

Ha poi evidenziato come il processo di crescita e di intesa di coppia sia stato rallentato dagli infortuni estivi, che hanno impedito di lavorare su alcuni dettagli. Tuttavia, con il ritorno alla continuità, la squadra sta ritrovando il proprio ritmo. Sul piano personale, ha raccontato che il 2025 è stato il primo anno in cui ha affrontato l’intero circuito internazionale a partire da marzo, partecipando a numerosi tornei Elite 16 e giocando meno in Italia. Questo le ha permesso di crescere ulteriormente grazie al confronto con atlete di altissimo livello.

Pur trattandosi del suo primo Mondiale, Bianchi ha affermato di non sentire una grande pressione. L’obiettivo iniziale era la qualificazione, già raggiunta, e ora l’intenzione è quella di dare il massimo in ogni partita. L’emozione, ha aggiunto, cresce giorno dopo giorno con l’avvicinarsi dell’esordio. Non si sono poste un obiettivo preciso, ma vogliono affrontare ogni match cercando di migliorare. A suo avviso, ogni squadra del girone è alla loro portata, e se riusciranno a giocare come sanno, potranno davvero ambire a un buon risultato in questa prima fase.

Claudia Scampoli ha raccontato che la stagione è iniziata molto bene, forse anche al di sopra delle aspettative. Tuttavia, alcuni infortuni hanno interrotto il buon momento, facendo perdere ritmo e continuità alla coppia. Ora, ha spiegato, si sente fisicamente in forma e pronta ad affrontare al meglio i Campionati Mondiali, per i quali si sono preparate con grande impegno.

Ha sottolineato che questo sarà il primo Mondiale disputato insieme a Giada Bianchi, mentre per lei si tratta della terza partecipazione. Nonostante l’esperienza, ha ribadito che ogni manifestazione ha una storia a sé e che la qualificazione alla rassegna iridata è già un traguardo importante, mai da dare per scontato.

Durante i tornei Elite disputati nel corso dell’anno, Scampoli ha evidenziato come abbiano avuto modo di confrontarsi con coppie di altissimo livello, dimostrando di poter competere quando in piena forma. A suo avviso, il girone è alla loro portata e molto dipenderà dalla qualità del gioco espresso più che dalle avversarie. Se riusciranno a giocare bene, potranno togliersi qualche bella soddisfazione nelle prime tre gare della pool.

Guardando al percorso fatto, ha ricordato che sono state competitive in molti tornei Elite, e che anche dalle sconfitte hanno tratto insegnamenti preziosi. Secondo Scampoli, proprio le difficoltà hanno fornito le motivazioni e gli accorgimenti necessari per migliorare. Ha espresso fiducia nella crescita della coppia, sottolineando che questo primo anno insieme è stato positivo e promettente.

Ora, ha concluso, la concentrazione è tutta rivolta al Mondiale, considerato l’evento clou della stagione. L’emozione per la sua terza partecipazione è viva, perché non è mai scontato esserci. Ha parlato anche di una pressione “giusta”, ben gestita, e di una maggiore consapevolezza rispetto alle edizioni precedenti. Questo primo Mondiale condiviso con Giada sarà, secondo lei, un’esperienza tutta da scoprire e da vivere intensamente.

IL CALENDARIO DI GIADA BIANCHI E CLAUDIA SCAMPOLI (POOL E)

14 NOVEMBRE

Ore 23:30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Shiba/Reika (JPN)

16 NOVEMBRE

Ore 00.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Torres/Gutierrez (MEX)

17 NOVEMBRE

Ore 05.30: Scampoli/Bianchi (ITA)-Tina/Anastasija (LAT)