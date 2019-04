Bologna – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Bologna – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

BOLOGNA – Sabato 27 aprile alle ore 15 andrà in scena Bologna – Empoli, incontro valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Match che si preannuncia infuocato visto che entrambe le squadre si stanno giocando la permanenza nel massimo torneo italiano. Da una parte c’è la squadra emiliana che viene dal successo casalingo contro la Sampdoria ed in classifica occupa la sedicesima posizione on 34 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la formazione toscana che è reduce dalla sconfitta casalinga contro la SPAL ed in classifica occupa il terzultimo posto con 29 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 27 aprile alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BOLOGNA – La squadra padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, pacchetto arretrato formato da Calabresi e Mbaye sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lyanco e Danilo. A centrocampo Dzemaili e Pulgar in cabina di regia mentre davanti Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio.

QUI EMPOLI – La compagine toscana dovrebbe schierarsi col 3-5-2 con Dragowski in porta, reparto difensivo formato da Veseli, Rasmussen e Dell’Orco. A centrocampo Bennacer in cabina di regia con Krunic e Traorè mezze ali mentre Pasqual e Di Lorenzo sulle corsie esterne. In attacco tandem offensivo composto da Oberlin e Caputo.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita verrà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 251). Per chi possiede un abbonamento sarà inoltre possibile vederla anche in streaming grazie a Sky Go.

Le probabili formazioni di Bologna – Empoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Lyanco, Danilo, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Rasmussen, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Oberlin, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

STADIO: Renato Dall’Ara