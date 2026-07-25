Bologna-Iraklis 2-0: le firme dei rossoblù di Dallinga e Rowe

Diretta Bologna-Iraklis di Sabato 25 Luglio 2026: vantaggio di Dallinga dopo sette minuti, raddoppio su rigore di Rowe al 13′ della ripresa

VALLES – Il Bologna chiude con un successo l’ultima amichevole del ritiro in Val Pusteria, superando l’Iraklis Salonicco per 2-0 in una gara utile per testare condizione, automatismi e profondità della rosa. Le reti di Dallinga nel primo tempo e di Rowe su rigore nella ripresa consegnano a Tedesco un bilancio positivo prima del ritorno in città.

Cronaca della partita Il Bologna parte forte e al 7’ trova il vantaggio: Athanasiadis sbaglia il controllo e Dallinga ne approfitta, saltando il portiere e depositando in rete. I rossoblù gestiscono il ritmo, sfiorano il raddoppio con Rowe e Ilić e chiudono la prima frazione in controllo, nonostante qualche tentativo dei greci neutralizzato da Skorupski. Nella ripresa Tedesco rivoluziona la squadra inserendo undici uomini nuovi. L’Iraklis prova a farsi vedere, ma all’11’ una scivolata su Dallinga porta al rigore trasformato da Rowe per il 2-0. Il Bologna continua a creare: Pobega sfiora il gol al volo, Bernardeschi calcia alto da buona posizione e Cambiaghi mette in mezzo palloni interessanti. Nel finale i greci aumentano la pressione, ma Pessina risponde sempre presente. Al 45’ arriva il triplice fischio: il Bologna chiude il ritiro con una vittoria convincente e si prepara a riprendere il lavoro a Casteldebole.

Tabellino

BOLOGNA: Skorupski (dal 1’ st Pessina), De Silvestri (dal 16’ st Zortea), Ilić (dal 16’ st Vitik), Casale (dal 16’ st Helland), Alhassane (dal 16’ st Miranda), Libra (dal 16’ st Pobega), El Azzouzi (dal 16’ st Badori), Odgaard (dal 16’ st Bernardesci), Dominguez (dal 16’ st Orsolini), Rowe (dal 16’ st Cambiaghi), Dallinga (dal 16’ st Castro). A disposizione: Pessina, Zortea, Vitik, Helland, Miranda, Pobega, Badori, Bernardesci, Orsolini, Cambiaghi, Castro. Allenatore: Tedesco.

IRAKLIS: Athanasiadis; Vouros, Chakla, Inigo; Nizet, Soria, Sourlis, Krainz, D’Ausilio; Kaïboue, Okaka. Allenatore: Mazzarri.

Reti: al 7′ pt Dallinga T. (Bologna (ITA)), al 13′ st Rowe J. (Bologna (ITA)) rigore

La presentazione del match

Sabato 25 luglio, alle ore 16:00, allo stadio “centro sportivo di Valles” di Alto Adige, andrà in scena Bologna-Iraklis, match valido per le amichevoli pre-campionato. Gli uomini di Tedesco si preparano alla terza amichevole. Stavolta a sfidarli saranno i greci dell’Iraklis di Mazzarri.

In queste prime amichevoli il Bologna non è riuscito ancora a trovare l’assetto giusto: contro l’Arminia arriva una tremenda sconfitta per 4-0 con tanto di espulsione di Rowe per fallo di reazione, poi un pareggio contro l’Heidenheim per 1-1. Il terzo test sarà contro l’Iraklis, squadra di calcio greca con sede a Salonicco. Gli uomini di Tedesco utilizzeranno questa sfida per trovare un rilancio.

Il match contro i greci sarà l’ultima partita in quel di Valles, prima di fare ritorno a Casteldebole per proseguire la preparazione. Le prossime amichevoli saranno contro Cambuur, Pisa e a chiudere il match contro il Brighton in terra inglese. Adesso sarà importante dare dei segnali di ripresa; nonostante si parli di amichevoli, arrivare a inizio campionato con un trend negativo potrebbe avere degli effetti sull’inizio della stagione.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Il Bologna di Tedesco si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Pessina; linea difensiva composta da De Silvestri, Casale, Heggem e Miranda; davanti alla retroguardia agiscono Badori e Pobega; sulla trequarti operano Dominguez, Odgaard e Rowe; in avanti Castro guida l’attacco.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Badori, Pobega; Dominguez, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Tedesco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Bologna-Iraklis, valida per la terza amichevole pre-stagione, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite app per smart tv compatibili.