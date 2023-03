Bologna – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bologna – Lazio di Sabato 11 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere la gara valida per la 26a giornata di Serie A, calcio di inizio alle ore 20.45

BOLOGNA – Sabato 11 marzo, nella cornice dello Stadio “Renato Dall’Ara” andrà in scena Bologna – Lazio, anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20:45. Il Bologna di Thiago Motta è lanciato nella lotta alla qualificazione alla Conference League, salvo penalizzazioni della Juventus, e occupa l’ottava posizione con trentacinque punti in coabitazione proprio con i bianconeri. I rossoblu arrivano alla sfida dopo aver perso di misura in casa del Torino lunedì scorso, ma in precedenza nell’ultima gara giocata in casa hanno avuto la meglio sull’Inter, avversaria della Lazio nella lotta per un posto della prossima Champions League. I ragazzi di Sarri, invece, arriveranno in Emilia – Romagna dopo la sconfitta in Conference League rimediata contro l’AZ Alkmaar per 2-1, ma al contempo dopo aver vinto a Napoli nell’ultimo impegno in campionato. Non sarà della sfida Ciro Immobile ancora alle prese con un infortunio muscolare che metterà a repentaglio anche la sua presenza nel tempo. La gara di andata che è stata giocata il 14 agosto durante la prima giornata di campionato ha visto i biancocelesti imporsi per 2-1 rimontando l’iniziale vantaggio di Arnautovic arrivato nel primo tempo. La gara sarà affidata al Sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli coadiuvato da Barcigli e Cecconi, il quarto uomo sarà Feliciani, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Paganessi.

Cronaca in tempo reale e tabellino

Sabato 11 marzo ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con il commento in diretta della partita.

Presentazione del match

QUI BOLOGNA – Nei padroni di casa l’unico indospinibile sarà Dominguez quindi Thiago Motta potrà oprtare per il classico 4-2-3-1 dei rossoblu. In porta andrà Skorupski, i terzini saranno Posch e Cambiaso con Lucumi e Soumaoro che completeranno il reparto. Moro e Schouten comporranno la linea mediana, mentre alle spalle di Arnautovic dovrebbero svariare Orsolini, Ferguson e Soriani

QUI LAZIO – Sarri dovrà far fronte ai molti impegni ravvicinati, alla squalifica di Marusic e all’infortunio di Ciro Immobile. A difendere i pali ci sarà provedel, la linea difensiva sarà formata da Lazzari, Casale, Romoagnoli e Hysaj. Cataldi sarà in cabina di regia con Milinkovic e Vecino che ai suoi lati in mediana. Il tridente sarà composto da Zaccagni, Felipe Anderson e Pedro.

Le probabili formazioni di Napoli – Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro, Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Arnautovic. Allenatore: Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

I precedenti tra Bologna e Lazio

Bologna e Lazio si sono trovate faccia a faccia ben 69 volte con il bilancio che tende nettamente a favore dei rossoblu. Per la squadra di casa sono ben 35 i successi contro i biancocelesti, mentre per 18 volte la gara e finità in parità. Per i capitolini sono, invece, 15 le volte in cui sono usciti vincitori dalla sfida contro gli emiliani.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Bologna – Lazio, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Bologna – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.