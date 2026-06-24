Bosnia ed Erzegovina-Qatar 2-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bosnia ed Erzegovina-Qatar di Mercoledì 24 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

SEATTLE – Mercoledì 24 giugno alle 21 ore italiane, al Lumen Field di di Seattle, Bosnia ed Erzegovina e Qatar scendono in campo per la terza giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026.

La Bosnia ha raccolto un pareggio contro il Canada e ha subito una pesante sconfitta con la Svizzera. Il Qatar ha fermato proprio gli elvetici, ma è poi crollato contro il Canada. Un pareggio eliminerebbe entrambe, mentre un successo potrebbe spalancare la porta al ripescaggio tra le migliori terze.

La partita di oggi rappresenta il primo confronto ufficiale nella storia delle due nazionali. I precedenti sono soltanto due amichevoli lontane nel tempo. Nel gennaio del 2000 il Qatar vinse 2-0, mentre nell’agosto del 2010 arrivò un pareggio 1-1.

La Bosnia guidata da Sergej Barbarez arriva a questo Mondiale dopo un percorso straordinario nei playoff europei. In semifinale ha eliminato il Galles ai rigori dopo un uno a uno combattuto fino ai supplementari. In finale ha compiuto un’impresa storica contro l’Italia, superandola dal dischetto e condannandola alla terza esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo. Una qualificazione che ha acceso l’entusiasmo di un intero Paese.

Il Qatar ha affrontato un cammino molto più lungo nelle qualificazioni asiatiche. Dopo aver dominato i primi gironi, ha ottenuto il pass decisivo nella quarta fase, grazie alla vittoria per due a uno sugli Emirati Arabi Uniti nell’autunno del 2025. Un percorso complesso che ha confermato la crescita del movimento calcistico qatariota.

La direzione di gara è affidata al venezuelano Valenzuela, assistito dai connazionali Urrego e Moreno. Il quarto ufficiale è il giapponese Araki. Al VAR ci sarà Guzman del Nicaragua, con Gonzalez dell’Uruguay ed Evans dell’Australia come assistenti.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BOSNIA ED ERZEGOVINA-QATAR]

BOSNIA-ERZEGOVINA: Vasilj N., Malic A. (dal 1' st Memic A.), Katic N., Radeljic S., Kolasinac S., Bajraktarevic E., Basic I., Sunjic I. (dal 1' st Tahirovic B.), Alajbegovic K., Demirovic E., Dzeko E.. A disposizione: Bazdar S., Burnic D., Dedic A., Gigovic A., Hadziahmetovic A., Hadzikadunic D., Jurkas M., Lukic J., Mahmic E., Memic A., Mujakic N., Tabakovic H., Tahirovic B., Zlomislic M. Allenatore: Barbarez S..



QATAR: Abunada M., Pedro Miguel, Khoukhi B., Laye I., Al Brake S., Gaber J. (dal 1' st Hatem A.), Fathi A., Boudiaf K., Edmilson Junior, Afif A., Al Haydos H.. A disposizione: Abdurisag Y., Alaaeldin A., Al Ganehi A., Al Hussain A., Ali A., Al Mannai M., Al Oui A., Barsham M., Hatem A., Jamshid T., Lucas Mendes, Muntari M., Zakaria S. Allenatore: Lopetegui J..



Reti: al 29' pt Alajbegovic K. (Bosnia-Erzegovina) , al 34' pt Al Brake S. (Bosnia-Erzegovina) autogol al 42' pt Al Haydos H. (Qatar) .

Vasilj N., Malic A. (dal 1' st Memic A.), Katic N., Radeljic S., Kolasinac S., Bajraktarevic E., Basic I., Sunjic I. (dal 1' st Tahirovic B.), Alajbegovic K., Demirovic E., Dzeko E..Bazdar S., Burnic D., Dedic A., Gigovic A., Hadziahmetovic A., Hadzikadunic D., Jurkas M., Lukic J., Mahmic E., Memic A., Mujakic N., Tabakovic H., Tahirovic B., Zlomislic M.Barbarez S..Abunada M., Pedro Miguel, Khoukhi B., Laye I., Al Brake S., Gaber J. (dal 1' st Hatem A.), Fathi A., Boudiaf K., Edmilson Junior, Afif A., Al Haydos H..Abdurisag Y., Alaaeldin A., Al Ganehi A., Al Hussain A., Ali A., Al Mannai M., Al Oui A., Barsham M., Hatem A., Jamshid T., Lucas Mendes, Muntari M., Zakaria S.Lopetegui J..al 29' pt Alajbegovic K. (Bosnia-Erzegovina) , al 34' pt Al Brake S. (Bosnia-Erzegovina) autogol al 42' pt Al Haydos H. (Qatar) .

Presentazione del match

COME ARRIVA LA BOSNIA ERZEGOVINA – Bosnia compatta in un 4-4-2 diretto e verticale. Vasilj tra i pali, linea difensiva con Dedic, Katic, Radeljic e Kolasinac. In mezzo Sunjic e Tahirovic garantiscono equilibrio, mentre Memic e Alajbegovic lavorano sulle corsie. Davanti coppia classica: Demirovic a supporto di Dzeko, riferimento tecnico dell’intero sistema di Barbarez.

COME ARRIVA IL QATAR – Il Qatar sceglie un 4-2-3-1 più elastico. Abunada in porta, difesa con Al-Oui, Khoukhi, Miguel e Al Brake. Doppio mediano formato da Gaber e Laye per protezione e primo possesso. Sulla trequarti agiscono Junior, Fathy e Afif, con Abdurisag unica punta nel sistema di Lopetegui.

Probabili formazioni

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct: Barbarez.

QATAR (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake; Gaber, Laye; Junior, Fathy, Afif; Abdurisag. Ct: Lopetegui.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale