Brescia – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Brescia-Catanzaro di Sabato 16 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 30° giornata di Serie B

BRESCIA – Sabato 16 marzo, lo Stadio Mario Rigamonti ospiterà la partita Brescia–Catanzaro, valevole per la trentesima giornata di Serie B. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.00. Il momentaneo vantaggio in casa del Parma aveva illuso i tifosi del Brescia, ma alla fine per la loro squadra la sfida del Tardini si è conclusa con una sconfitta. Per rialzare la testa, adesso il Brescia, affronterà i calabresi del Catanzaro tra le mura amiche. Ma, nonostante il Brescia si giochi questa sfida avanti al suo pubblico, la gara per gli uomini di Maran parte in salita. Tra i padroni di casa e gli ospiti ci sono infatti 10 lunghezze di distanza, a favore dei secondi. Pertanto, classifica alla mano, il Catanzaro arriva meglio a questa gara, se non altro perché può affidarsi a due risultati su tre possibili.

Pareggiare infatti in casa del Brescia, permetterebbe agli uomini di Vivarini di tenere comunque a dovuta distanza una rivale playoff. Ne consegue che la partita potrebbe finire tranquillamente o con la vittoria del Catanzaro, oppure in pareggio. Risultati che però non convincono la maggior parte delle ricevitorie, dato che vengono quoti rispettivamente alla cifra di 2.80 e alla cifra di 3.40. Il fischietto Francesco Cosso della Sezione di Reggio Calabria dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo Stadio Mario Rigamonti. Il primo assistente sarà Damiano Di Iorio di Vco, mentre il secondo assistente sarà Thomas Miniutti di Maniago. Il ruolo di Quarto Ufficiale sarà affidato a Daniele Virgilio della Sezione di Trapani. Al VAR ci sarà Luigi Nasca di Bari, coadiuvato dall’Assistente VAR Paride Tremolada di Monza.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI BRESCIA – CATANZARO]

BRESCIA: Avella M. (Portiere), Dickmann L., Cistana A., Adorni D., Jallow A., Bisoli D., Paghera F., Besaggio M., Galazzi N., Bianchi F., Borrelli G.. A disposizione: Bertagnoli M., Bjarnason B., Cortese S. (Portiere), Fares M., Ferro M., Fogliata R., Mangraviti M., Moncini G., Olzer G., Papetti A., Van de Looi T. Allenatore: Maran R..



CATANZARO: Fulignati A. (Portiere), Situm M., Brighenti N., Antonini Lui M., Veroli D., D'Andrea L., Petriccione J., Verna L., Vandeputte J., Iemmello P., Biasci T.. A disposizione: Ambrosino G., Brignola E., Donnarumma A., Krajnc L., Miranda K., Oliveri A., Pompetti M., Pontisso S., Sala A. (Portiere), Scognamillo S., Sounas D., Stoppa M. Allenatore: Vivarini V..



Reti:

Avella M. (Portiere), Dickmann L., Cistana A., Adorni D., Jallow A., Bisoli D., Paghera F., Besaggio M., Galazzi N., Bianchi F., Borrelli G..Bertagnoli M., Bjarnason B., Cortese S. (Portiere), Fares M., Ferro M., Fogliata R., Mangraviti M., Moncini G., Olzer G., Papetti A., Van de Looi T.Maran R..Fulignati A. (Portiere), Situm M., Brighenti N., Antonini Lui M., Veroli D., D'Andrea L., Petriccione J., Verna L., Vandeputte J., Iemmello P., Biasci T..Ambrosino G., Brignola E., Donnarumma A., Krajnc L., Miranda K., Oliveri A., Pompetti M., Pontisso S., Sala A. (Portiere), Scognamillo S., Sounas D., Stoppa M.Vivarini V..

Presentazione del match

QUI BRESCIA – Il tecnico Rolando Maran dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-2-1: con Avella in porta e con una difesa a quattro formata da Jallow, Papetti, Adorni e Dickmann. A centrocampo Bisoli, Paghera e Bertagnoli. Sulla trequarti Galazzi e Galazzi, a sostegno dell’unica punta Borrelli.

QUI CATANZARO – Il Cosenza presumibilmente adotterà il modulo è il 4-4-2: con in porta Fulignati; la difesa è affidata a Brighenti a destra, Antonini Lui e Scognamillo i centrali e a sinistra Situm; il centrocampo è schierato con gli esterni D’Andrea e Verdeputte, il mediano Pompetti e il centrale regista Petriccione; l’attacco scelto è Ambrosino e Iemmello.

Probabili formazioni di Brescia – Catanzaro

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Jallow, Papetti, Adorni, Dickmann; Paghera, Bisoli, Bertagnoli; Bjarnason, Galazzi; Borrelli. Allenatore: Rolando Maran.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Brighenti, Antonini Lui, Scognamillo, Situm; D’Andrea, Verdeputte, Pompetti, Petriccione; Ambrosino, Iemmello. Allenatore: Vicenzo Vivarini

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Brescia e Catanzaro sarà visibile su Sky Sport (canale 254) e su Dazn. Disponibile anche sull’app di Sky Go e la piattaforma Now.