C5, Coppa Ticino 2020 e altri eventi a Lugano

LUGANO – Si terrà la prossima Domenica 26 Gennaio presso la Palestra Gerra di Lugano una ricchissima giornata di Calcio a 5 AMF organizzata dalla Federazione Svizzera Football Sala, la giornata inizierà alle 9.30 con le gare della Coppa Ticino 2020 riservata ai Club Under 20 al quale hanno aderito ben 8 formazioni: Rapid Lugano – FC Savosa Massagno – Losone Sportiva – US Monte Carasso – ACB Bellinzona Calcio – Raggruppamento San Zeno – US Giubiasco – FC Solduno Locarno, alle 13.30 nella pausa pranzo del torneo si terrà la gara Amichevole Internazionale Categoria Interforze di Polizia tra Svizzera e Italia, mentre dalle 14.45 fino alle 18.30 la seconda parte della Coppa Ticino Under 20, alle 19.00 terrà il Test Match Internazionale Categoria Assoluta Maschile tra Svizzera e Italia e in conclusione alle 21.00 si terrà la gara degli Ottavi di Finale di Coppa Italia Maschile tra Mazidi Lattonieri Lugano e Voluntas Novara.