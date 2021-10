C5, programma partite e arbitri della 2° giornata 2021/2022

ROMA – La Divisione Calcio a 5 riferisce che sono stati designati gli arbitri del turno infrasettimanale di Serie A, valido per la seconda giornata di regular season in programma martedì 12 ottobre, fatta eccezione per Napoli Futsal-Ciampino Aniene e CMB Matera-Italservice Pesaro, in programma il giorno dopo. I bi-campioni d’Italia saranno diretti a Policoro da Nicola Maria Manzione di Salerno e Martina Piccolo di Padova; crono: Saverio Carone di Bari. Di seguito gli arbitri e il cronometrista dei match in programma

C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL-ITALSERVICE C5 (13/10/2021 ore 20.30)



Nicola Maria Manzione

Salerno

Martina Piccolo

Padova

Saverio Carone

Bari

CALCIO A 5 MANFREDONIA-PETRARCA CALCIO A 5 SRL (12/10/2021 ore 20.00)



Dario Di Nicola

Pescara

Lorenzo Di Guilmi

Vasto

Pasquale Marcello Falcone

Foggia

CAME DOSSON C5-CORMAR FUTSAL POLISTENA (12/10/2021 ore 20.45)



Chiara Perona

Biella

Carmine Genoni

Busto Arsizio

Federico Beggio

Padova

FELDI EBOLI ARL-FUTSAL PESCARA 1997 SRL (12/10/2021 ore 20.00)



Simone Pisani

Aprilia

Vincenzo Sgueglia

Civitavecchia

Salvatore Minichini

Ercolano

FUTSAL FUORIGROTTA NAPOLI- CIAMPINO ANIENE ANNINUOVI (13/10/2021 ore 20.00)



Alberto Volpato

Castelfranco Veneto

Antonio Marino

Agropoli

Fabrizio Andolfo

Ercolano

META C.5-REAL SAN GIUSEPPE (12/10/2021 ore 20.00)



Luigi Alessi

Taurianova

Fabrizio Schirripa

Reggio Calabria

Gennaro Cefala’

Lamezia Terme

OLIMPUS ROMA-L 84 (12/10/2021 ore 20.45)



Simone Zanfino

Agropoli

Giovanni Beneduce

Nola

Andrea Colombo

Modena

Davide Plutino

Reggio Emilia

TODIS LIDO DI OSTIA-SANDRO ABATE FIVE SOCCER (12/10/2021 ore 15.00)