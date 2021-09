Cadiz – Barcellona: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Cadiz – Barcellona del 23 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la sesta giornata della Liga

CADICE – Giovedì 23 settembre alle ore 22:00 andrà in scena Cadiz–Barcellona, incontro valido per la sesta giornata della Liga. I padroni di casa sono reduci dal bel successo per 1-2 in casa del Celta Vigo ed attualmente occupano la tredicesima posizione a quota cinque punti. Morale opposto per il Barcellona che, dopo la batosta contro il Bayern Monaco in Champions League, non è riuscito ad andare oltre il pareggio per 1-1 al Camp Nou contro il Granada, peraltro strappato grazie al gol di Araujo al 90′. Con gli otto punti in quattro gare, il Barça è già costretto ad inseguire Real ed Atletico Madrid ed una vittoria contro il Cadiz sarebbe ossigeno puro per il morale e per la classifica. La panchina di Koeman infatti già traballa, spuntano diversi nomi (tra cui Pirlo e Conte), un eventuale scivolone nella trasferta di giovedì potrebbe generare un grosso scossone nell’ambiente blaugrana. Partita delicata e dall’esito non scontato, chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CADIZ – Cervera dovrebbe affidarsi al 4-1-4-1. In porta Ledesma, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Espino, Chust, Haroyan e Carcelen. Fali sarà il mediano, davanti a lui Lozano, Batisda, Allarcon e Sanchez. Unica punta Sobrino.

QUI BARCELLONA – Koeman risponde con il 4-3-3. In porta Ter Stegen, davanti a lui Mingueza, Piqué, Araujo e Balde. A centrocampo Sergi Roberto, Busquets e De Jong. In avanti il trio formato da Coutinho, De Jong e Depay.

Le probabili formazioni di Cadiz – Barcellona

Cadiz (4-1-4-1): Ledesma; Espino, Chust, Haroyan, Carcelen; Fali; Lozano, Batisda, Allarcon, Sanchez; Sobrino. Allenatore: Cervera

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Pique, Araujo, Balde; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Coutinho, De Jong, Depay. Allenatore: Koeman

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per giovedì 23 settembre alle ore 22:00, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming in esclusiva su DAZN. Potrete comunque seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.