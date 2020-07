Cagliari-Atalanta 0-1, il tabellino: decisivo Muriel su rigore

Il tabellino di Cagliari-Atalanta 0-1 il risultato finale: decisivo il calcio di rigore di Muriel per la quinta vittoria di fila della Dea.

CAGLIARI – Nel match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 l’Atalanta espugna anche la Sardegna Arena battendo il Cagliari 1-0. A decidere il match un calcio di rigore di Muriel nella prima frazione di gioco. Quinto successo consecutivo per la formazione di Gasperini che si avvicina a Inter e Lazio, rispettivamente, distanti 1 e 5 punti. Con questo risultato, invece, la squadra di Zenga scivola in undicesima posizione, insieme al Parma, con 39 punti.

Cagliari-Atalanta 0-1: il tabellino del match

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane (76′ Klavan), Carboni; Nandez, Ionita (67′ Faragò), Rog, Lykogiannis (67′ Mattiello); Nainggolan (67′ Birsa); Joao Pedro, Simeone (75′ Ragatzu). A disposizione: Ciocci, Rafael, Boccia, Mattiello, Klavan, Cigarini, Faragò, Birsa, Ladinetti, Paloschi, Ragatzu, Gagliano. Allenatore: Zenga

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo (83′ Toloi), Caldara, Palomino; Hateboer (74′ Gosens), De Roon, Tameze, Castagne; Pasalic (61′ Ilicic), Malinovskyi (60′ Gomez); Muriel (61′ Zapata). A disposizione: Gollini, Rossi, Czyborra, Toloi, Djimsiti, Gosens, Bellanova, Ilicic, Gomez, Zapata, Freuler, Colley, Zapata. Allenatore: Gasperini

RETI: 27′ Rig. Muriel (A)

AMMONIZIONI: Carboni, Pisacane, Nandez (C), Palomino, Hateboer (A)

ESPULSIONI: Carboni (C)

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Sardegna Arena