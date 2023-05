La partita Cagliari – Parma di martedì 30 maggio 2023 in diretta: sotto di due gol nel primo tempo cambia marcia nella ripresa grazie a una doppietta di Luvumbo, in mezzo il punto di Lapadula

CAGLIARI – Martedì 30 maggio alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari–Parma, gara valida per le semifinali playoff d’andata di Serie B 2022-2023: calcio di inizio alle ore 20:30. Da una parte, la formazione di Claudio Ranieri reduce dalla quinta vittoria di fila rimediata al primo turno contro il Venezia (2-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Fabio Pecchia che hanno chiuso la regular season al quarto posto, per migliore differenza reti rispetto ai sardi e sono riusciti a qualificarsi così direttamente per le semifinali. Tra le mura amiche, il Cagliari ha portato a casa 11 vittorie, 6 pareggi e 2 ko mentre il Parma in esterna ha totalizzato 6 successi, 8 pareggi e 5 ko. Le semifinali si disputeranno in gara di andata (martedì 30 maggio ore 20:30) e ritorno (sabato 3 giugno ore 20:30). In caso di parità nel punteggio totale al termine dei 180 minuti, non si disputeranno i tempi supplementari ma sarebbe il Parma ad andare in finale. I precedenti tra le due compagini in terra sarda sono 25: 8 pareggi, 12 vittorie dei rossoblù contro le 5 vittorie dei crociati gialloblù.

Cronaca della partita

RISULTATO FINALE: CAGLIARI - PARMA 3-2 SECONDO TEMPO 53' è finita! Il Cagliari sotto di due gol vince in rimonta e si aggiudica il match d'andata della semifinale playoff. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per il match di ritorno 48' gioco fermo dopo un testa a testa tra due giocatori, ha la peggio Vazquez accompagnato a bordo campo 46' giallo a Man 45' 5 minuti di recupero 44' STREPITOSO LUVUMBOO!!!! 3-2 CAGLIARI!!! Spunto di Lapadula, cross in area dal fondo verso il secondo palo per il compagno che spalle alla porta è rapido in un fazzoletto a girarsi e a calcaire con il destro, la punta e palla sotto la traversa a fulminare Chichizola 43' rosso per un componente della panchina del Parma 43' in campo Bonny per Zanimacchia 40' LAPADULA!!!!! 25esimo centro e 2-2!!! Conclusione forte e centrale con Chichizola che ha abbozzato un movimento sulla sua sinistra 39' RIGORE PER IL CAGLIARI!!! Ingenuità in area di Mihaila su Luvumbo che finisce a terra prendendogli la posizione, nessun dubbio per l'arbitro e VAR conferma 33' chiusura di Di Pardo su uno scatenato Luvumbo, nuovo tiro dalla bandierina. Batte Viola, azione completata dall'intervento in presa alta del portiere 31' lancio di Azzi in area per Luvumbo pescato in fuorigioco 28' cross tagliato di Azzi, sfera che attraversa lo specchio della porta senza trovare nessuno. Cagliari vivo più che mai 27' giallo a Mihaila 24' dentro Di Pardo per Zappa e Goldaniga per Dossena 23' LUVUMBOOO!!! ACCORCIA IL CAGLIARI!!! Palla recuperata da Nandez su Cobbaut, cross morbido dal fondo in area sul palo opposto per la conclusione al volo di destro a incrociare del compagno 22' in campo Mihaila per Benedyczak 21' sponda di testa di Lapadula in area per Deiola che contrastato calcia alto 18' conclusione di Benedyczak in area da posizione defilata, respinge Radunovic sul primo palo 17' in campo Viola per Mancosu 16' palla persa da Vazquez che nello slancio prende Dossena un giallo 15' contrasto di gioco a terra il neo entrato Man, proteste dei giocatori di casa che ci hanno visto un modo per perdere del tempo 13' in campo Man per Sohm 12' cross teso di Luvumbo per Lapadula anticipato dall'uscita con i pugni di Chichizola 10' cross impreciso di Altare e palla direttamente sul fondo 6' lancio lungo per Lapadula ma si alza la bandierina dell'offside 3' buon recupero difensivo di Coulibaly che ha anche ripartire l'azione calcio d'avvio battuto dal Cagliari si torna in campo, novità in campo: dentro Chichizola per Buffon e Juric per Estevez. Anche nel Cagliari due sostituzioni ovvero Luvumbo per Pavoletti e Deiola per Rog PRIMO TEMPO 45' senza recupero si chiude il primo tempo tra Cagliari e Parma. 2-0 per gli ospiti, piccola pausa e torniamo per il secondo tempo fra pochi minuti 45' cross dal fondo di Nandez troppo lungo per Rog 40' nuovo tentativo per Sohm su cross dalla destra ma stoccata in area molto alta 37' punizione per il Parma dalla sinistra d'attacco palla tagliata sul primo palo con ultimo tocco di Zappa. Nulla di fatto sul corner ma gli ospiti ne conquistano uno nuovo pochi istanti più tardi. Sul nuovo tentativo palla troppo lunga per tutti 30' trattenuta vistosa di Estevez ai 25 metri e primo giallo del match. Sulla punizione a giro di Mancosu con il destro Buffon alza sopra la traversa. Sul corner palla sul primo palo dove Rog colpisce alto 29' palla a limite dell'area per Sohm subito raddoppiato e la difesa questa volta ha la meglio 26' SOHM!!!! RADDOPPIO DEL PARMA!!! Palla persa dai sardi buon movimento di Benedyczak che gli lascia un uno contro uno con Zappa, palla spostata sul mancino e conclusione bassa sul primo palo a sorprendere il portiere 24' cross dal fondo dall'altra parte di Lapadula ma la difesa alleggerisce in fallo laterale 22' cross dal fondo di Zanimacchia in area palla che non arriva sui piedi di Sohm e azione che svanisce 18' pressing alto al limite dell'area di Lapadula ma la difesa riesce in due tempi ad avere la meglio nel duello 15' da Pavoletti a Mancosu, conclusione forte dei 25 metri però centrale, Buffon blocca in due tempi non rischiando la presa 13' conclusione di Vazquez sullo scarico in area di Sohm ma di poco a lato! 11' bella risposta del Cagliari con uno spunto di Nandez, cross basso sul primo palo dove Lapadula fa velo e Pavoletti calcia a lato! 10' BENEDYCZAK!!! PARMA IN VANTAGGIO! Apertura per Coulibaly che scambia con Sohm di prima sul compagno e interno destro da due passi alla sinistra di Radunovic che tocca ma non salva 7' angolo per i Cagliari, a centroarea colpisce di testa Pavoletti ma alza la mira 6' senza fretta imposta il gioco il Cagliari, apertura a Mancosu e dopo uno scambio cross forte in area ma Coulibaly è puntuale nell'intervento 3' primo possesso palla per gli ospiti che provano ad attaccare sulla corsia sinistra ma tutto bloccato Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Parma in maglia bianca, Cagliari nella classica rossoblù Squadre in campo, siamo pronti a seguire la sfida Un saluto ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta di Cagliari-Parma. Dalle ore 20.30 seguiremo l'andata della seconda semifinale playoff di Serie B. Ricordiamo che ieri sera il Sudtirol in extremis ha battuto 1-0 il Bari.

Tabellino

CAGLIARI: Radunovic B., Zappa G. (dal 24′ st Di Pardo A.), Dossena A. (dal 24′ st Goldaniga E.), Altare G., Azzi P., Makoumbou A., Rog M. (dal 1′ st Deiola A.), Nandez N., Mancosu M. (dal 17′ st Viola N.), Pavoletti L. (dal 1′ st Luvumbo Z.), Lapadula G.. A disposizione: Aresti S., Deiola A., Luvumbo Z., Viola N., Di Pardo A., Goldaniga E., Barreca A., Kourfalidis C., Lella N., Millico V., Obert A., Prelec N. Allenatore: Ranieri C..

PARMA: Buffon G. (dal 1′ st Chichizola L.), Del Prato E., Osorio Y., Cobbaut E., Coulibaly W., Estevez N. (dal 1′ st Juric S.), Bernabe A., Zanimacchia L. (dal 43′ st Bonny A.), Sohm S. (dal 13′ st Man D.), Benedyczak A. (dal 22′ st Mihaila V.), Vazquez F.. A disposizione: Chichizola L., Corvi E., Juric S., Man D., Mihaila V., Bonny A., Balogh B., Charpentier G., Circati A., Hainaut A., Inglese R., Zagaritis V. Allenatore: Pecchia F..

Reti: al 23′ st Luvumbo Z. (Cagliari) , al 40′ st Lapadula G. (Cagliari) , al 44′ st Luvumbo Z. (Cagliari), al 10′ pt Benedyczak A. (Parma) , al 26′ pt Sohm S. (Parma) .

Ammonizioni: al 29′ pt Estevez N. (Parma), al 17′ st Vazquez F. (Parma), al 21′ st Chichizola L. (Parma), al 27′ st Mihaila V. (Parma), al 45’+1 st Man D. (Parma).

Formazioni ufficiali di Cagliari – Parma

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Azzi; Nandez, Makoumbou, Rog; Mancosu; Lapadula, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Goldaniga, Viola, Deiola, Millico, Prelec, Lella, Barreca, Obert, Kourfalidis, Luvumbo, Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Bernabè; Zanimacchia, Benedyczak, Man, Vazquez. A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Charpentier, Bonny, Hainaut, Juric, Mihaila, Circati, Inglese, Zagaritis, Man. Allenatore: Fabio Pecchia

I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Aresti, Ciocci,

Difensori: Goldaniga, Dossena, Altare, Barreca, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo

Centrocampisti: Mancosu, Rog, Nandez, Viola, Deiola, Lella, Makoumbou, Koufalidis

Attaccanti: Lapadula, Millico, Prelec, Pavoletti, Luvumbo

I convocati del Parma

Portieri: 1 Buffon, 22 Chichizola, 40 Corvi.

Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 25 Cobbaut, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 3 Osorio, 47 Zagaritis.

Centrocampisti: 16 Bernabé, 8 Estévez, 20 Hainaut, 24 Juric, 19 Sohm.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 13 Bonny, 9 Charpentier, 45 Inglese, 98 Man, 28 Mihaila, 10 Vazquez, 17 Zanimacchia.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Tutti gli effettivi a disposizione di Ranieri ad eccezione di Capradossi e Falco. Tra i pali Radunovic con Zappa, Dossena, Altare e Obert che comporranno la linea difensiva. A centrocampo Nandez, Makoumbou e Deiola mentre sulla trequarti spazio a Mancosu a supporto di Lapadula e Pavoletti.

QUI PARMA – Non ci saranno Ansaldi e Valenti per Pecchia. In porta Buffon, sulle corsie laterali Del Prato e Coulibaly mentre nel cuore della difesa prenderanno posto Osorio e Cobbaut. Sulla mediana Estevez e Bernabè. In avanti Zanimacchia, Camara e Man a supporto dell’unica punta Vazquez.

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Claudio Ranieri

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Bernabè; Zanimacchia, Camara, Man, Vazquez. Allenatore: Fabio Pecchia

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (canale 202) e inoltre anche su Helbiz Live: piattaforma per la mobilità sostenibile disponibile tramite app sulle moderne smart tv.