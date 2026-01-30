Calcio in tv oggi, 30 gennaio 2026: Lazio-Genoa e le altre sfide del giorno

Nella guida TV di venerdì 30 gennaio 2026 l’anticipo di Serie A sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN

Calcio in tv oggi 30 gennaio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.00

Sorteggio spareggi Champions League – SKY SPORT 24, AMAZON PRIME VIDEO, NOW e UEFA.TV

13.00

Sorteggio spareggi Europa League – SKY SPORT 24, NOW e UEFA.TV

18.00

Inter-Cremonese (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

18.30

Al Kholood-Al Nassr (Saudi League) – SPORTITALIA e COMO TV

20.30

Colonia-Wolfsburg (Bundesliga) – SKY SPORT e NOW

Bari-Palermo (Serie B) – DAZN e LAB CHANNEL

Perugia-Ravenna (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Guidonia-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Ascoli-Livorno (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45

Lazio-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Lens-Le Havre (Ligue 1) – SKY SPORT CALCIO e NOW

St. Johnstone-Partick Thistle (Scottish Championship) – COMO TV

21.00

Espanyol-Alaves (Liga) – DAZN