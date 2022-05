Il 7 maggio 2022 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN: Lazio – Sampdoria visibile anche su Sky

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 7 maggio ci sono gli anticipi della trentaseiesima giornata di Serie A. Alle 15 si parte con Torino – Napoli. I granata vengono dal successo esterno per 1-3 contro l’Empoli e sono decimi con 47 punti, frutto di dodici partite vinte, undici pareggiate e dodici perse; quarantacinque gol fatti e trentasette subiti. Non hanno più nulla da chiedere alla stagione e nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte e pareggiato tre, siglando dieci reti e subendone sette. Di fronte troveranno il Napoli, reduce dal tennistico 6-1 contro il Sassuolo, che ha garantito loro un posto in Champions League nella prossima stagione; é, infatti, terzo in classifica, con undici lunghezze di distanza dalla zona retrocessione: l’obiettivo é quello di conquistare il prima possibile la salvezza matematica. Gli Aquilotti hanno 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e diciotto sconfitte con trentatré gol fatti e cinquantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volte, pareggiato due e perso due, segnando cinque reti e incassandone sette.

A seguire, alle 18 Sassuolo – Udinese. I neroverdi vengono dalla roboante sconfitta per 6-1 rimediata sul campo del Napoli e sono undicesimi con 46 punti, frutto di dodici vittorie, dieci pareggi e tredici sconfitte con sessanta gol fatti e sessantuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta e perso quattro, siglando cinque reti e subendone dodici. Di fronte ci sono i friulani, reduci dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Inter e dodicesimi, a pari merito con il Bologna, a quota 43 punti, con un cammino di dieci vittorie, tredici pareggi e dodici sconfitte; cinquantaquattro gol fatti e altrettanti subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide dell’Udinese parla di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con undici reti siglate e sei subite.

Alle 20.45 Lazio – Sampdoria. I biancocelesti vengono dal pirotecnico 3-4 rimediato sul campo dello Spezia e sono sesti con 59 punti, frutto di diciassette partite vinte, otto pareggiate e dieci perse con settanta reti realizzate e cinquantatré incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con dodici gol fatti e otto subiti. Se per la Lazio l’obiettivo é un posto in Europa League per la Lazio, la salvezza quello dei blucerchiati, reduci dal successo nel Derby della Lanterna firmato Sabiri e quindicesimi, a pari merito con lo Spezia e a sette lunghezze dalla Salernitana che però deve ancora recuperare una partita, a quota 33 punti, con un cammino di nove partite vinte, sei pareggiate e venti sconfitte e con quarantadue reti realizzate e cinquantasette incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre, siglando tre reti e incassandone sei

Si gioca anche la trentaseisima giornata di Premier con il Liverpool che, qualora dovesse battere il Tottenham di Conte, potrebbe scavalcare il Manchester City e balzare temporaneamente in testa alla classifica. In Liga spicca Betis – Barcellona.

Calcio in tv oggi 7 maggio 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

07.03

Shimizu-Kawasaki (J-League) – ONEFOOTBALL

08.03

Yokohama FM-Nagoya (J-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Verona-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

SPAL-Napoli (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Kyzyl-Zhar-Taraz (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

Ordabasy-Astana (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

13.00

Sassuolo-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cagliari-Pescara (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

13.30

Celtic-Hearts (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

14.00

Maiorca-Granada (Liga) – DAZN

14.30

Inter-Milan (Serie A femminile) – INTER TV (visibile su DAZN), MILAN TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

Roma-Sampdoria (Serie A femminile) – TIMVISION

Juventus-Sassuolo (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN), LA7 e TIMVISION

15.00

Torino-Napoli (Serie A) – DAZN

Lecce-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

AIK-Goteborg (Allsvenskan) – SOLOCALCIO

15.30

Greuther Furth-Borussia D. (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 251)

16.00

Chelsea-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Modena-Bari (Supercoppa Serie C) – ELEVEN SPORTS e RAI SPORT

Zlin-Bohemians Praga (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Parbudice-Karviná (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Teplice-Jablonek (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Kairat-Atyrau (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

Tobol-Aksu (Kazakhstan Premier League) – ONEFOOTBALL

Sarpsborg-Odds (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

16.15

Athletic Bilbao-Valencia (Liga) – DAZN

16.30

Giana Erminio-Trento (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

17.00

LASK-Hartberg (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Rheindorf Altach-Ried (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

Admira-Wattens (Bundesliga austriaca) – ONEFOOTBALL

17.30

Fermana-Viterbese (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

Seregno-Pro Sesto (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

Paganese-Fidelis Andria (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

Slask Wroclaw-Pogon (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

18.00

Sassuolo-Udinese (Serie A) – DAZN

Pistoiese-Imolese (Playout Serie C) – ELEVEN SPORTS

Molde-Viking (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

18.30

Brighton-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Hertha-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 252)

Celta-Alaves (Liga) – DAZN

Cadice-Elche (Liga) – DAZN

18.45

Twente-Fortuna Sittard (Eredivisie) – MOLA

19.00

Banik Ostrava-Hradec Kralové (Czech Liga) – ONEFOOTBALL

Benfica-Porto (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

20.45

Lazio-Sampdoria (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Liverpool-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Betis-Barcellona (Liga) – DAZN

Nizza-Nantes (Finale Coppa di Francia) – SPORTITALIA

21.30

Portimonense-Sporting (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

Atletico MG-America MG (Brasileirão) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

21.38

Charlotte-Inter Miami (MLS) – DAZN

