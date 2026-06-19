Calcio Tavolo, weekend tricolore tra Reggio Emilia e Modena

Oltre cento atleti in gara, titoli tricolori in palio e qualificazioni dirette alla Coppa del Mondo di Parigi

Il grande calcio in miniatura italiano si prepara a vivere uno dei momenti più attesi della stagione. Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, Reggio Emilia e Modena ospiteranno i Campionati Italiani Individuali di Calcio Tavolo, appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo di OPES Italia. Due giorni di sfide, emozioni e titoli in palio che coinvolgeranno atleti di ogni età, dai più esperti ai giovanissimi.

Due sedi, un’unica grande manifestazione

A Reggio Emilia, nella cornice di Subbuteoland, si disputeranno le competizioni individuali delle categorie Open, Veteran e Cadetti. La struttura, considerata un punto di riferimento nazionale e internazionale per il calcio da tavolo, accoglierà atleti provenienti da tutta Italia.

A Modena, invece, il PalaMolza sarà il centro nevralgico delle categorie giovanili e dei Campionati Italiani a squadre Primavera e Juniores, grazie al supporto dei Subbuteisti Modena, da anni impegnati nella crescita del settore giovanile.

Open e Veteran: in palio il titolo italiano e il pass per la Coppa del Mondo

La categoria Open sarà il cuore della manifestazione: 32 atleti qualificati si contenderanno il titolo di Campione Italiano 2026 e la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo di Parigi. A difendere il titolo ci sarà Luca Colangelo delle Fiamme Azzurre Roma, dominatore assoluto degli ultimi sette anni.

Grande attesa anche per la categoria Veteran, riservata agli Over 50, con 31 partecipanti e lo stesso premio in palio: titolo tricolore e accesso alla Nazionale per la rassegna iridata. Il campione uscente è Patrizio Lazzaretti della SS Lazio TFC.

Nella categoria Cadetti, saranno 21 gli atleti in gara. Nel 2025 il titolo era andato a Michele Giudice del Subbuteo Club Labronico.

A Modena boom di partecipazione per le categorie giovanili

Il movimento giovanile italiano conferma la propria crescita. A Modena saranno 63 i giovani atleti impegnati nelle competizioni individuali e 20 le squadre iscritte ai campionati a squadre: 8 Juniores e 12 Primavera. Numeri che testimoniano l’impegno delle società sportive e della Federazione nel coinvolgere le nuove generazioni.

Anche per gli Under, il titolo italiano garantirà la qualificazione diretta alla Coppa del Mondo 2026. Lo scorso anno i campioni furono Francesco Manfredelli (Under 20), David Del Ben (Under 16) e Marco Averna (Under 12).

Domenica spazio alle competizioni a squadre

La giornata di domenica sarà dedicata ai tornei a squadre. Il Campionato Italiano Primavera, riservato a formazioni Under 16 e Under 12 con obbligo di schierare almeno un Under 12, vedrà la partecipazione di 12 squadre. Il titolo è detenuto dal Bari Table Soccer.

Nel Campionato Italiano Juniores saranno invece otto le squadre in gara, provenienti da ogni parte d’Italia: dalla Sicilia al Piemonte, passando per Calabria, Toscana e molte altre regioni.

Due giorni che valgono una stagione

Il weekend tricolore di Reggio Emilia e Modena assegnerà i titoli individuali e giovanili più prestigiosi dell’anno e rappresenterà un passaggio fondamentale verso gli appuntamenti internazionali dell’autunno. La Coppa del Mondo di Parigi è già nel mirino dei migliori interpreti del calcio da tavolo italiano, pronti a contendersi un posto in Nazionale.