Calciomercato del 23 giugno 2021: Locatelli e Hakimi tra i nomi del giorno

Iniziata la trattativa per il trasferimento di Locatelli dal Sassuolo alla Juventus. Hakimi vicino al PSG, Giroud al Milan

MILANO – Ieri la dirigenza della Juventus e quella del il Sassuolo si sono incontrate per la prima volta per trattare il passaggio in bianconero del centrocampista classe 1998 della Nazionale Manuel Locatelli, la cui valutazione é decisamente aumentata, e attualmente é di 40 milioni di euro, dopo la bella prestazione, con annesso gol, contro la Svizzera. Il club neroverde ha aperto al possibile inserimento nell’operazione, come contropartita tecnica, il diciannovenne rumeno Radu Dragusin, che servirebbe per sostituire di Marlon, ceduto allo Shakhtar Donetsk. Da definire anche la formula del trasferimento: la Juventus vorrebbe un prestito biennale o con obbligo di riscatto. La trattativa proseguirà la prossima settimana.

Achraf Hakimi sarebbe sempre più vicino al Paris Saint-Germain: si sarebbe decisamente risolta la differenza tra quanto il club francese vorrebbe mettere sul piatto e i 70 milioni richiesti dall’Inter, Restando in casa PSG, dopo le visite mediche la prossima settimana ci sarà la presentazione ufficiale di Gianluigi Donnarumma. Secondo Sky Sport sarebbero stati definiti i dettagli del contratto che legherebbe Giroud al Milan: all’attaccante andrebbero 3,5 milioni l’anno più bonus per due stagioni. Ora l’agente del francese sarebbe al lavoro con il Chelsea per inserire nell’operazione anche Hayem Ziyech, centrocampista classe 1993. Il club rossonero starebbe seguendo con interesse anche Damsgaard.

La Roma sarebbe pronta a fare una offerta di 15 milioni di euro più per l’attaccante esterno serbo dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic. Stando a quanto riporta Sky sport la trattativa sarebbe giù stata avviata tra le parti ma prima di chiuderla il club giallorosso vorrebbe definire alcune cessioni. La Fiorentina ha uffucializzato l’acquisto dell’attaccante argentino Nino Gonzalez, che ha firmato un contratto di cinque anni e arriva dallo Stoccarda per 23 milioni di euro più 4 di bonus. Proseguono i contatti tra il Bologna e lo Shanghai SIPG per portare in rossoblu Marko Arnautovic: accordo sempre più vicino. La Lazio, dopo aver ufficializzato l’allenatore, avrebbe messo nel mirino Hysaj del Napoli e Riccardo Orsolini del Bologna; quest’ultimo piace anche al Bologna. Al Genoa arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus il centrocampista classe 1999 Gianluca Frabotta.

Ieri la Sampdoria ha incontrato Marco Giampaolo: possibile un suo ritorno sulla panchina blucerchiata, l’alternatica resta Roberto D’Aversa.