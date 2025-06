Dopo Bonny l’Inter punta Leoni del Parma, che piace anche alla Juventus. Quasi fatta per Ricci al Milan

MILANO – Il calciomercato entra nel vivo (da domani si fa sul serio), con i club di Serie A che si muovono in modo deciso tra colpi già chiusi e trattative in fermento. A prendersi la scena è l’Inter, che ha definito l’acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma per una cifra intorno ai 23 milioni di euro più bonus. Un investimento importante per un attaccante giovane e fisico, che potrebbe dare nuova linfa al reparto offensivo nerazzurro. Ma l’Inter non si ferma qui: nel mirino c’è anche Leoni, promettente difensore conteso con la Juventus, segno di una strategia che guarda con decisione al futuro.

Proprio i bianconeri, intanto, continuano a insistere per Jonathan David, considerato l’obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco. La situazione di Tammy Abraham tiene banco a Roma: il Besiktas ha messo sul piatto 20 milioni, ma la trattativa è ancora aperta e si attende una risposta definitiva dai giallorossi.

Anche il Napoli è attivo sul fronte offensivo. Il club partenopeo è in trattativa avanzata con l’Udinese per Lorenzo Lucca, centravanti che potrebbe diventare il riferimento del nuovo corso azzurro. L’obiettivo è chiudere a inizio settimana, sfruttando una fase di stallo con altre pretendenti.

Sul fronte giovani, il Torino guarda in casa Roma e punta Alessandro Romano, talentuoso centrocampista della Primavera. In alternativa, resta caldo il nome di Ondrej Duda, profilo più esperto e pronto all’uso per completare il reparto mediano granata.

L’Udinese, dal canto suo, è protagonista di diversi movimenti: è vicina alla cessione del giovane talento Vivaldo Semedo al Watford, e ha messo gli occhi su Romano Floriani Mussolini della Lazio, terzino destro duttile e in grado di garantire profondità e copertura.

Il Milan è a un passo dall’acquisto di Samuele Ricci dal Torino, con l’accordo praticamente definito. Intanto, il club rossonero valuta attentamente il profilo di Ardon Jashari, anche se la concorrenza del Borussia Dortmund potrebbe complicare la trattativa. Sul fronte delle fasce laterali, il Sassuolo ha invece avviato i contatti per l’esterno Pasquale Mazzocchi, ex Salernitana, con l’obiettivo di rafforzare la corsia destra in vista della prossima stagione.

Infine, si segnala l’operazione dell’Atalanta, che sembra pronta a investire circa 20 milioni per il classe 2008 Honest Ahanor, in arrivo dal Genoa. Un altro tassello per la linea verde della Dea, che non smette mai di puntare sulla valorizzazione dei talenti emergenti.