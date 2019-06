Calciomercato Serie B – il punto della situazione

Duello Crotone – Perugia per Vido. Caputo pronto a lasciare l’Empoli per rimanere in Serie A con il Sassuolo. L’Ascoli pronto a chiudere per il terzo centrocampista

CROTONE – La Serie B sta scaldando i motori per la stagione 2019/2020. Le compagini, infatti, stanno lavorando sodo sul mercato per essere pronte ai nastri di partenza. Il Crotone starebbe chiudendo con l’Atalanta per Vido: l’attaccante classe ’97 nella scorsa stagione ha giocato nel Perugia realizzando 12 gol e 4 assist. Sulla punta nativa di Bassano del grappa, però, ci sono tutt’ora gli umbri che vorrebbero rinnovare il prestito. L’Ascoli, dopo aver chiuso per Petrucci e Piccinocchi, sta puntando un altro profilo per il centrocampo: Stephane Omeonga, 23enne del Genoa, sarebbe entrato nel mirino dei bianconeri. Sul giocatore belga però è fortissimo anche l’interessamento del Verona, società neopromossa in Serie A. Il Cittadella prova a chiudere per Micheal De Marchi, attaccante dell’Imolese. La società emiliana, però, non vuole privarsi tanto facilmente della sua punta tant’è che la richiesta ammonta a 400mila euro. Caputo è pronto a lasciare l’Empoli: secondo alcune indiscrezioni il Sassuolo è pronto ad avanzare un’offerta importante per l’attaccante dei toscani. Nell’operazione potrebbero esserci anche Bandinelli e Ricci, due profili graditi a Bucchi. Per gli azzurri il nome caldo per il dopo Caputo è Ceravolo, ma per assicurasi il calciatore c’è da battere la concorrenza del Monza. Il Chievo prosegue il suo ridimensionamento per la serie cadetta, infatti, dopo aver salutato Jaroszynski che si è accasato al Genoa, è pronto a salutare anche Giaccherini. L’ex Juventus e Cesena, tra le altre, potrebbe diventare un nuovo giocatore del Brescia.