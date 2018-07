Inter, Vrsaljko più vicino. Lazia, in arrivo Correa e Badelj

Per Vrsaljko linea più morbida da parte dell’Atletico Madrid, che ora potrebbe anche accettare il prestito. Le trattative di giornata

MILANO – Giornata infuocata per la Lazio che chiude su Correa e Badelj. Per l’argentino si parla di 20 milioni di euro versati nelle casse del Siviglia, con il giocatore che percepirà uno stipendio di 2 milioni l’anno per 5 anni. Milan Badelj, che ha lo stesso procuratore di Correa, sarà un giocatore della Lazio per i prossimi 4 anni. L’Inter stringe sulla pista Vrsaljko vista la proposta di 8 milioni di euro per il prestito e di 17 per il riscatto. Se, inizialmente, l’Atletico era restio al prestito, ora con questa formula sarebbe pronto a lasciar partire il terzino verso Milano. L’Udinese acquista Rolando Mandragora dalla Juvenutus per 20 milioni di euro. La società bianconera potrà esercitare un diritto di recompra, al termine della stagione 2019/2020, per 26 milioni di euro. Il Sassuolo sta stringendo sui fronti Locatelli e Brignola. Per il primo sembra superata la concorrenza del Cagliari, per il secondo si sta intavolando una trattativa che possa prevedere Federico Ricci come eventuale contropartita tecnica. Come già anticipato nei giorni scorsi, Pepe Reina è pronto a salutare il Milan: sarebbe in arrivo un’offerta del Chelsea tra i 6 e i 10 milioni di euro che andrebbero tutti nelle casse dei rossoneri che si libererebbero anche di un ingaggio pesante. Il portiere spagnolo percepisce 3 milioni l’anno.

Le notizie dall’estero

Il Leicester ha rifiutato l’offerta di 70 milioni di euro per Harry Maguire presentata dal Manchester United. Sempre le Foxes avrebbero sondato il terreno per Jordan Lukaku presentando un’offerta di 10 milioni di euro che la Lazio ha ritenuto troppo bassa per il belga. Il Liverpool avrebbe trovato un accordo con Vida, difensore che ha ben figurato negli ultimi mondiali con la Croazia. L’unico ostacolo tra i “Reds” e il giocatore rimane il Besiktas che chiede 25 milioni di euro, la sensazione è che si possa chiudere a breve. Il Bayern mette a segno un colpo in prospettiva acquistando Davies dai Whitecaps. Si parla di 13 milioni di dollari che potrebbero salire fino a 22 per effetto dei bonus.