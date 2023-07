Campionato Italiano Assoluto beach volley a Montesilvano 2023: dove vedere

MONTESILVANO – Tre giorni di gare e due trofei in palio, 10 squadre già nel main draw (per genere), 24 coppie partecipanti alle qualifiche: questo è il programma della seconda tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2023 di beach volley, che assegnerà anche la Coppa Italia femminile e maschile 2023 e che andrà in scena sulla spiaggia di Montesilvano (PE).

Il lungomare della località abruzzese, che sta ospitando in questi giorni le categorie Under 18 e 20, farà, quindi da scenario alla seconda tappa del circuito tricolore che assegnerà la Coppa Italia 2023 vinta lo scorso anno a Bellaria Igea Marina da Menegatti-Gottardi e Lupo-Ranghieri. Il Campionato Italiano, iniziato nel mese di giugno ad Albissola Marina, proseguito poi a Palinuro con la prima tappa Gold, è giunto a Montesilvano per assegnare il primo trofeo della stagione tricolore che si concluderà dall’8 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina.

Da domani 7 luglio scenderanno sulla sabbia le coppie femminili e maschili per la giornata di qualifiche per l’assegnazione dei sei posti nel main draw, nel quale sono state già inserite le prime dieci coppie sia al femminile e sia al maschile. Una Wild Card per ciascun tabellone sarà assegnata dalla FIPAV alla coppia vincitrice della tappa Under 20.

Una tappa che si preannuncia spettacolare e di assoluto livello. Nel tabellone femminile saranno presenti Claudia Scampoli e Margherita Bianchin vincitrici della tappa Gold di Palinuro. Con loro ci saranno anche Michela Lantignotti e Giada Benazzi che hanno conquistato la prima tappa del circuito tricolore disputata ad Albissola Marina. Alla tappa Gold di Montesilvano parteciperanno anche le argentine (coppia numero 5 del main draw) Najul Maia e Cecilia Peralta terze al Beach Pro Tour Future giocato l’8 luglio scorso a Lecce. Dalle qualifiche, invece, sarà presente anche la schiacciatrice dell’Imoco Volley Conegliano Alessia Gennari che giocherà in coppia con Giulia Rastelli.

Nel tabellone maschile, tra gli altri, come testa di serie numero uno del main draw ci saranno gli azzurri Marco Viscovich-Gianluca Dal Corso e i Campioni d’Italia in carica Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. Con loro anche gli argentini Leo Aveiro e Bautista Amieva freschi vincitori del torneo FuTure di Messina.

A partire dalle 9 di domani 7 luglio tutti i match delle qualifiche e del main draw saranno visibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI); da sabato le partite sul Campo Centrale saranno commentate da Giovanni Cristiano.

Due giorni di sfide che si preannunciano di altissimo livello agonistico condurranno alla giornata conclusiva di domenica 9 luglio, quando si disputeranno le semifinali e finali per la Coppa Italia, seguite in diretta tv da Discovery+ e Eurosport.

A supportare la Federazione Italiana Pallavolo nell’organizzazione della tappa Gold abruzzese c’è il Comitato Regionale FIPAV Abruzzo, la Regione Abruzzo e il Comune di Montesilvano.

In occasione della tappa di Montesilvano sarà anche sperimentata la collaborazione tra la FIPAV e la Federazione Italiana Bocce, che hanno sottoscritto un’importante intesa per la promozione e la valorizzazione dell’attività del Beach Bocce. Le due federazioni realizzeranno eventi, manifestazioni e giornate promozionali finalizzate a incentivare la pratica del Beach Volley e del Beach Bocce.

A Montesilvano dunque un evento congiunto di Beach Volley e Beach Bocce che prevedrà nella giornata di sabato 8 luglio una serie di attività promozionali.

TV e STREAMING

Venerdì e sabato

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Domenica

La copertura televisiva sarà garantita da Discovery+ ed Eurosport:

Ore 10.00, semifinale femminile: Discovery+

Ore 11.00, semifinale femminile: Discovery+

Ore 12.00, semifinale maschile: Discovery+

Ore 13.00, semifinale maschile: Discovery+

Ore 14.00, finale 3/4° posto femminile: Discovery+

Ore 15.00, finale 3/4° posto maschile: Discovery+

Ore 16.00, finale 1/2° posto femminile: Eurosport/Discovery+

Ore 17.00, finale 1/2° posto maschile: Eurosport/Discovery+

IL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO FONZIES 2023 SU “RADIO KISS KISS”

Per il secondo anno consecutivo oltre alla copertura televisiva, i tre eventi Gold del Campionato Italiano Assoluto potranno essere seguiti anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del circuito nazionale.

Media partner di questa nuova edizione del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2023 saranno ancora una volta il Corriere dello Sport e Tuttosport.

MONTEPREMI

La Federazione Italiana Pallavolo ha stanziato un montepremi di 24mila euro totali (12mila euro per ciascun tabellone).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Campionato Italiano Assoluto

14-16 luglio, Beinasco (TO)

21-23 luglio, Catania (CT)

28-30 luglio, Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

Campionato Italiano Assoluto “GOLD”

7-9 luglio, Montesilvano (PE)

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)