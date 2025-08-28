Dal 29 al 31 agosto, il Lido Le Dune di Termoli (CB) ospita il penultimo appuntamento del circuito tricolore

TERMOLI – Prenderà il via domani, venerdì 29 agosto, al Lido Le Dune di Termoli (CB), l’ottava tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Archiviato il weekend di gare a Vasto (CH), la macchina organizzativa federale si sposterà dunque in Molise per il penultimo appuntamento stagionale del circuito tricolore. Sarà l’affascinante Termoli ad accogliere, dopo la tappa Gold del 2022, i protagonisti in una tre giorni di gare che promette grande spettacolo.

Quella di venerdì sarà la giornata dedicata alle qualifiche al main draw. Sabato sarà interamente riservato alla fase a gironi, con tutte le sfide preliminari e gli ottavi di finale, mentre domenica si entrerà nel vivo della competizione con i quarti, le semifinali e le attesissime finali, che decreteranno i vincitori della tappa termolese, prima della Finale di Bellaria Igea Marina, prevista nel primo fine settimana di settembre (5-7).

TABELLONE FEMMINILE

Nel torneo femminile, partiranno dal tabellone principale Alice Gradini e Federica Frasca, reduci dal secondo posto conquistato lo scorso fine settimana a Vasto (CH). Con loro, ai nastri di partenza del main draw Giada Benazzi e Erika Ditta, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli, Maria Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini, Eleonora Annibalini e Giulia Toti, Elisa Salvador e Viola Massi, Valentina Torrese e Martina Biancini, Valentina Calì e Jessica Allegretti.

TABELLONE MASCHILE

La formazione numero uno del torneo maschile sarà quella composta da Tiziano Andreatta e Davide Benzi. Al via dal main draw anche Simone Podestà e Matteo Martino, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, Raoul Acerbi e Nelio Santos, Daniele Lupo e Davide Borraccino (al momento al comando della classifica provvisoria), Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Edgardo Ceccoli e Alessandro Carucci, Samuele Cottafava ed Enrico Rossi. Due le coppie che usufruiranno della wild card: Mattia Falzaresi e Michele Dall’Orto e Henrique Camboim De Barros e Johann Ferdinand Dohmann.

LA FORMULA

Tutti gli appuntamenti del Campionato Italiano Assoluto 2025 si disputeranno con la formula “pool play” con main draw a 16 coppie. Le differenze stanno nei numeri del tabellone qualifiche: tutte le tappe, ad eccezione delle Finali, avranno un tabellone a singola eliminazione con 24 coppie partecipanti. Di queste, saranno 6 ad accedere al tabellone principale. Chi otterrà 2 vittorie si qualificherà direttamente ai quarti di finale, chi conseguirà invece una vittoria e una sconfitta staccherà il pass per gli ottavi di finale, mentre chi perderà entrambe le sfide verrà invece eliminato.

Le Finali in programma a Bellaria Igea Marina dal 5 al 7 settembre, prevedono invece il tabellone di qualifiche a 32 squadre con 8 formazioni che si qualificheranno al main draw.

Formula delle prime otto tappe (Pool Play FIVB):

Tabellone Qualifiche: 24 coppie

Main Draw: 16 coppie divise in 4 Pool (10 coppie in base al ranking, 6 provenienti dalle qualifiche)

Formula della Finale (Pool Play FIVB):

Tabellone Qualifiche: 32 coppie

Main Draw: 16 coppie divise in 4 Pool (8 coppie in base al ranking delle precedenti otto tappe, 8 provenienti dalle qualifiche)

MONTEPREMI

Per tutte le tappe non classificate come Gold la Federazione Italiana Pallavolo ha stanziato un montepremi di 12mila euro totali (6mila euro per ciascun tabellone).

DIRETTA STREAMING

Tutte le finali di domenica 31 agosto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Giornate intense e ricche di gare al Lido Le Dune di Termoli. Oltre al gran finale che vedrà l’assegnazione dei titoli nella categoria Assoluti, l’evento è stato aperto dalla categoria Under 18. Le sfide, iniziate ieri, termineranno questo pomeriggio con le finali che decreteranno i vincitori della categoria.