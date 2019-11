Campionato Primavera 1, 8° giornata: orario partite, diretta tv

Fiorentina – Genoa aprirà l’ottava giornata del campionato Primavera 1. La gara si disputerà sabato 9 novembre alle ore 11

FIRENZE – La Lega Serie A ha diramato gli orari delle partite valide per l’ottava giornata del campionato Primavera 1. Il turno al via sabato 9 novembre alle ore 11 con l’anticipo Fiorentina – Genoa. Lo stesso si svilupperà tra le giornate del 9 e 10 novembre ad accezione di Sampdoria – Inter che è stata rimandata al 22 gennaio 2020 ore 14.30. Questo perchè è stato richiesto da nerazzurri a causa della convocazione di diversi atleti nelle rappresentative nazionali di categoria.

Ricordiamo che tutti gli incontri sono trasmessi in diretta da Sportitalia 600 DDT e in HD su SI Smart ad accezione di ChievoVerona – Torino, Bologna – Empoli e Pescara – Cagliari che sarano su SI SOLO CALCIO. Inoltre questi ultimi due incontri non saranno trasmessi in diretta ma in differita: la gara di Bologna dalle 17 e quella di Pescara dalle 19.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 – PROGRAMMA GARE 8° GIORNATA

SABATO 9 NOVEMBRE 2019

FIORENTINA – GENOA

11.00

DUE STRADE DI FIRENZE

CHIEVOVERONA – TORINO

13.00

COMUNALE DI CASELLE DI SOMMACAMPAGNA

BOLOGNA – EMPOLI

14.30

BIAVATI 1 DI BOLOGNA

PESCARA – CAGLIARI

14.30

C.S. DELFINO PESCARA DI CITTA’ S. ANGELO

NAPOLI – SASSUOLO

15.00

IANNIELLO DI FRATTAMAGGIORE

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019

ROMA – ATALANTA

10.00

STADIO TRE FONTANE DI ROMA

JUVENTUS – LAZIO

14.00

JUVENTUS TRAINING CENTER DI VINOVO

MERCOLEDÍ 22 GENNAIO 2020

SAMPDORIA – INTER

14.30

GARRONE DI BOGLIASCO

*ai sensi dell’art. 8) del Regolamento della Competizione