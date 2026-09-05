Campobasso-Gubbio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Campobasso-Gubbio di Sabato 5 settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

CAMPOBASSO – Sabato 5 settembre, alle ore 18, all’Axum Stadium Molinari di Campobasso, andrà in scena Campobasso-Gubbio, gara valida per la terza giornata del Girone B di Serie C 2026-2027.

Il Campobasso arriva alla sfida con un clima positivo dopo la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro la Scafatese. In campionato i rossoblù hanno raccolto 3 punti in due giornate: prima la sconfitta di misura con la Reggiana, poi il 2-0 sul Latina che ha riportato fiducia e continuità. La squadra di Devis Mangia cerca conferme davanti al pubblico dell’Axum Molinari Stadium, con gli ultimi innesti di mercato da integrare nei meccanismi di gioco.

Situazione opposta per il Gubbio, ancora fermo a 0 punti dopo due ko consecutivi: il 1-2 interno contro il Guidonia Montecelio e il 0-3 sul campo della Reggiana. Cinque gol subiti e uno solo segnato fotografano le difficoltà della formazione di Mimmo Di Carlo, in affanno sia nella fase difensiva sia nella costruzione. Il netto 5-0 alla Vis Pesaro in Coppa Italia ha però restituito morale e convinzione, con gli umbri pronti a cercare i primi punti anche in campionato.

Alla vigilia Devis Mangia ha richiamato la squadra alla massima attenzione, definendo la gara “complessa” e sottolineando la crescita degli umbri dopo il 5-0 in Coppa Italia. Il tecnico rossoblù si è detto soddisfatto del mercato, ma ha ricordato che i nuovi arrivi verranno inseriti gradualmente. Sul fronte opposto, Domenico Di Carlo chiede continuità dopo il successo in Coppa, puntando su spirito di gruppo, duttilità della rosa e lavoro collettivo. Per il Gubbio, la trasferta in Molise rappresenta l’occasione per sbloccarsi in campionato con una prova di sacrificio e ordine tattico.

Nell’ultimo incontro, datato 8 febbraio 2026, il Gubbio aveva vinto in casa 1-0, Nel confronto dell0andata, invece, il Campobasso aveva ribaltato la storia imponendosi 2-0.

A dirigere la gara sarà Filippo Colaninno della sezione di Nola, coadiuvato dagli assistenti Antonio Aletta e Luca Chianese e dal Quarto Uffficiale Simone Palmieri. L’Operatore FVS sarà Giuseppe Romaniello.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAMPOBASSO-GUBBIO]

CAMPOBASSO: Spurio A., Cristallo C., Papini F., Celesia C., Capoferri M., Pellitteri A., Agazzi D., Gargiulo M., Stoppa M., Isaac Prado, Bifulco A.. A disposizione: Apsits R., Aragona C., Blasi L., Carfora L., Coccia L., Di Vico R., Fogliata R., Galeandro A., Leonardi S., Maisto F., Muzi C., Pierno R.



GUBBIO: Marson L., Zallu F., Signorini A., Ferrini M., Meconi E., Rosaia G., Di Noia G., Cardascio A., Minta A., Cesari M., La Mantia A.. A disposizione: Bagnolini N., Baldini E., Barani L., Barbanera L., Baroncelli L., Barry O., Beretta G., Carraro F., Fazzi N., Ghirardello T., Piomboni L., Podda L., Spina M., Zorzetto B.



Reti:

Spurio A., Cristallo C., Papini F., Celesia C., Capoferri M., Pellitteri A., Agazzi D., Gargiulo M., Stoppa M., Isaac Prado, Bifulco A..Apsits R., Aragona C., Blasi L., Carfora L., Coccia L., Di Vico R., Fogliata R., Galeandro A., Leonardi S., Maisto F., Muzi C., Pierno R.Marson L., Zallu F., Signorini A., Ferrini M., Meconi E., Rosaia G., Di Noia G., Cardascio A., Minta A., Cesari M., La Mantia A..Bagnolini N., Baldini E., Barani L., Barbanera L., Baroncelli L., Barry O., Beretta G., Carraro F., Fazzi N., Ghirardello T., Piomboni L., Podda L., Spina M., Zorzetto B.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – l Campobasso dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Spurio in porta, Papini, Celesia e Capoferri a comporre la linea difensiva. Cristallo e Pierno sulle fasce, Gargiulo e Agazzi in mezzo, mentre Stoppa agirà alle spalle di Bifulco e Prado, coppia offensiva chiamata a dare profondità e soluzioni in area.

COME ARRIVA IL GUBBIO – Il Gubbio si orienta verso il consueto 4-3-3: Marson tra i pali, Podda, Baroncelli, Barry e Barani in difesa. A centrocampo Zorzetto, Rosaia e Piomboni garantiranno equilibrio e pressione, mentre Cesari, Ghirardello e Spina formeranno il tridente,

Le probabili formazioni

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Spurio, Papini, Celesia, Capoferri, Cristallo, Pierno, Gargiulo, Agazzi, Stoppa, Bifulco, Prado. Allenatore: Devis Mangia

GUBBIO (4-3-3-): Marson; Podda, Baroncelli, Barry, Barani; Zorzetto, Rosaia, Piomboni, Cesari, Ghirardello, Spina. Allenatore: Di Carlo

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara sarà trasmessa su SkySport (canale 255 satellite) in diretta televisiva e in streaming su Now TV.