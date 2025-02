Diretta Campobasso-Ternana di Domenica 16 febbraio 2025: gli umbri non approfittano del mezzo passo falso dei liguri

CAMPOBASSO – Domenica 16 febbraio 2025, alle ore 19.30, all’Avicor Molise Stadium di Campobasso, il Campobasso affronterà la Ternana nella gara valida per la ventisettesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I molisani sono reduci da due stop di fila (1-0 contro la Vis Pesaro e 0-2 contro il il Pontedera). Sono quindicesimi con 27 punti, frutto di sei vittorie, nove pareggi e undici sconfitte, ventitré gol fatti e ventisette subiti. Gli umbri vengono dal successo casalingo per 3-1 contro l’Arezza e sono secondi a quota 54. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, otto pareggiate e due perse, cinquanta reti realizzate e quindici incassate. Nelle ultime cinque sfide il Campobasso ha ottenuto due punti, il Gubbio dieci.

All’andata finì 0-0- Questa volta viene dato favorita la Ternana, con il segno “2” quotato mediamente 1.75. A dirigere la gara sarà Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Davide Merciari di Rimini. Quarto Ufficiale Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore.

Tabellino

CAMPOBASSO: Neri F., Benassai F., Remy M., Calabrese B., Pierno R. (dal 43′ st D’Angelo Sonny), Serra A., Chiarello R. (dal 22′ st Pellitteri A.), Cerretelli F., Martina A. (dal 21′ st Celesia C.), Bifulco A. (dal 32′ st Lombari A.). A disposizione: Di Nardo A., Barbato E., Bigonzoni M., Celesia C., D’Angelo Sonny, Di Stefano L., Falco F., Forte F., Forte R., Lombari A., Mancini D., Mondonico D., Morelli G., Pellitteri A., Prezioso M..

TERNANA: Vannucchi G., Casasola T. (dal 38′ st Millico V.), Loiacono G. (dal 12′ st Fazzi N.), Capuano M., Tito F. (dal 27′ st Aloi S.), Donati F., de Boer K., Corradini G. (dal 27′ st Donnarumma A.), Cicerelli E., Brignola E. (dal 1′ st Curcio A.), Cianci P. A disposizione: Aloi S., Ciammaglichella A., Curcio A., Donnarumma A., Fazzi N., Ferrante A., Maestrelli A., Martella B., Millico V., Vallocchia A., Vitali T..

Reti: al 14′ st Bifulco A. (Campobasso) .

Ammonizioni: al 16′ st Martina A. (Campobasso), al 23′ st Celesia C. (Campobasso), al 43′ st Neri F. (Campobasso) al 30′ pt Capuano M. (Ternana), al 11′ st Loiacono G. (Ternana), al 38′ st Fazzi N. (Ternana), al 45’+3 st Curcio A. (Ternana).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Braglia dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Forte tra i pali e con una difesa a quattro formata da Pierno, Benassi, Remy, Celesia. In mezzo al campo Pellitteri, Chiarello e Cerretelli. Sulla trequarti Di Stefano, di supporto alla coppia di attacco composta da Forte e Di Nardo.

COME ARRIVA LA TERNANA – Abate dovrebbe rispondere con il modulo speculare con Vannucchi in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Loiacono e Capuano e sulle fasce da Casasola e Tito. A centrocampo Vallocchia, De Boer e Corradini. Unica punta Cianci supportata da Curcio e Cicerelli.

Probabili formazioni di Campobasso-Ternana

CAMPOBASSO (4-3-2-1): F. Forte; Pierno, Benassi, Remy, Celesia; Pellitteri, Chiarello, Cerretelli; Di Stefano, R. Forte; Di Nardo. Allenatore: Prosperi

TERNANA (4-3-2-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Vallocchia, De Boer, Corradini; Curcio, Cicerelli; Cianci. Allenatore: Abate.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e Sky Sport (canale 258 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su NOW.