Campobasso-Torres 1-1: Corbo illude i molisani

Diretta Campobasso-Torres di Domenica 4 ottobre 2026: Corbo porta avanti i molisani nel recupero del primo tempo, ma un’autorete di Celesia nella ripresa ristabilisce la parità

CAMPOBASSO – Un punto per parte e tante emozioni al Molinari tra Campobasso e Torres. La sfida termina 1-1 dopo una gara intensa e combattuta, con i padroni di casa avanti allo scadere del primo tempo e i sardi capaci di riequilibrare il risultato nella ripresa. Un pareggio sostanzialmente giusto che permette ad entrambe le squadre di proseguire la propria serie positiva.

Cronaca della partita

La gara si apre con il Campobasso subito aggressivo. Zaccagno sale immediatamente in cattedra respingendo una grande occasione di Bifulco e risultando decisivo poco dopo anche su Isaac. La Torres risponde con Zecca, fermato da un eccellente intervento di Spurio. I molisani continuano a premere e al 47′ trovano il meritato vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo è Corbo a svettare più in alto di tutti e battere Zaccagno per l’1-0. I rossoblù protestano per un presunto fallo su Kebbeh, ma dopo la revisione FVS la rete viene confermata.

Nella ripresa la Torres cresce progressivamente e trova il pareggio al 22′. Mastinu mette al centro un pallone teso dalla sinistra che viene deviato sfortunatamente da Celesia nella propria porta. Nel finale il Campobasso prova a riportarsi avanti con Fogliata e Leonardi, ma senza fortuna. Dopo sette minuti di recupero arriva il triplice fischio: termina 1-1, risultato che premia l’equilibrio mostrato dalle due squadre nell’arco dei novanta minuti.

Tabellino

CAMPOBASSO: Spurio A., Pierno R. (dal 38′ st Coccia L.), Papini F. (dal 39′ st Cristallo C.), Corbo G., Celesia C., Fogliata R., Agazzi D., Gargiulo M. (dal 14′ st Pellitteri A.), Stoppa M. (dal 26′ st Carfora L.), Isaac Prado, Bifulco A. (dal 26′ st Leonardi S.). A disposizione: Apsits R., Aragona C., Blasi L., Capoferri M., Carfora L., Coccia L., Cristallo C., Di Vico R., Galeandro A., Leonardi S., Maisto F., Muzi C., Pellitteri A. Allenatore: Mangia D..

TORRES: Zaccagno A., Kebbeh M. (dal 43′ st Zanandrea G.), Antonelli N., Berto G., Zecca G., Brentan M., Mastinu G. (dal 38′ st Giorico D.), Corsinelli F. (dal 30′ st Liviero M.), Di Stefano L., Masala A., Scotto L. (dal 30′ st Bunino C.). A disposizione: Bunino C., Carboni M., Giorico D., Liviero M., Lunghi A., Sanat A., Scaringi M., Tirelli D., Zanandrea G. Allenatore: Greco A..

Reti: al 45’+2 pt Corbo G. (Campobasso) al 21′ st Celesia C. (Torres) autogol.

Ammonizioni: al 12′ pt Papini F. (Campobasso), al 29′ pt Corbo G. (Campobasso) al 45’+2 pt Scotto L. (Torres), al 37′ st Mastinu G. (Torres), al 45’+3 st Liviero M. (Torres).

Presentazione del match

Domenica 4 ottobre 2026, alle 14.30, all’Axum Stadium Molinari di Campobasso, andrà in scena Campobasso-Torres, gara valida per ll’ottava giornata del girone B di Serie C 2026-2027.

I padroni di casa arrivano alla supersfida con il morale alle stelle e un ruolino di marcia decisamente incoraggiante. La squadra rossoblù sta attraversando un momento di forma eccellente, testimoniato da una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi. Il colpo esterno per 1-2 strappato sul difficile campo della Sambenedettese ha certificato le ambizioni di vertice dei molisani, bravi a raddrizzare un avvio di stagione un po’ contratto e a trovare la quadratura del cerchio sotto il profilo del gioco e della concretezza offensiva.

Dall’altra parte del campo, la compagine sarda guidata da Alfonso Greco si presenta in Molise forte di una difesa solida e di quattro gare consecutive senza sconfitte, impreziosite dallo 0-0 casalingo maturato contro il Vado nell’ultimo turno. Se il rendimento tra le mura amiche si sta confermando un punto di forza indiscusso,con ben 10 punti conquistati davanti al proprio pubblico, a frenare la marcia della Torres è il rendimento lontano da casa. Nelle prime tre uscite esterne stagionali, infatti, i sassaresi hanno racimolato un solo punto: un vero e proprio tabù da sfatare per misurare le reali ambizioni di alta classifica della squadra.

Curiosità e ricordi si intrecciano guardando agli ultimi incroci: il precedente più recente risale allo scorso 10 gennaio, quando la sfida terminò con un pirotecnico e spettacolare pareggio per 2-2 sul terreno della Torres.

Per la direzione di questo match è stato designato il signor Mattia Nigro della sezione AIA di Prato. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Vito Mattia Losapio (Siena) e Domenico Colonna (Vasto). Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Mattia Maresca di Napoli, mentre le funzioni di operatore FVS vedranno impegnato Domenico Russo della sezione di Torre Annunziata.

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Il Campobasso si affida al modulo 4-3-1-2 guidato da mister Spurio tra i pali. La linea difensiva a quattro è composta da Papini, Celesia, Gargiulo e Cristallo. A centrocampo la cabina di regia e l’interdizione sono affidate al terzetto formato da Corbo, Agazzi e Coccia. Sulla trequarti agisce Stoppa, con il compito di innescare il tandem d’attacco offensivo composto da Bifulco e Prado.

COME ARRIVA LA TORRES – Risponde la Torres con un modulo speculare, il 3-4-1-2 disegnato da Alfonso Greco. A difesa della porta c’è Zaccagno, protetto dal terzetto arretrato formato da Berto, Antonelli e Kebbeh. Sulla linea mediana agiscono i quattro esterni e centrali Zecca, Brentan, Mastinu e Liviero. Sulla trequarti spazio a Pennington, chiamato a inventare per le due punte di movimento Di Stefano e Scotto.

Probabili formazioni di Campobasso-Torres

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Spurio; Papini, Celesia, Gargiulo, Cristallo; Corbo, Agazzi, Coccia; Stoppa; Bifulco, Prado. Allenatore: Mangia

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Berto, Antonelli, Kebbeh; Zecca, Brentan, Mastinu, Liviero; Pennington; Di Stefano, Scotto Allenatore: Greco

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky Sport (canale 253 satellite). In streaming su SkyGo e NOW.