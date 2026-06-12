Canada-Bosnia Erzegovina 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Canada-Bosnia Erzegovina di Venerdì 12 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali 2026

TORONTO – Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 21 italiane, al Toronto Stadium, va in scena il primo incontro ufficiale tra Canada e Bosnia ed Erzegovina. La sfida inaugura il percorso delle due nazionali nel Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Il Canada, guidato dal commissario tecnico Jesse Marsch, affronta il suo esordio da paese ospitante. La nazionale nordamericana non ha preso parte alle qualificazioni CONCACAF, essendo ammessa di diritto insieme a Stati Uniti e Messico. La preparazione è passata attraverso la Nations League e una lunga serie di amichevoli contro avversarie europee e sudamericane. Il riferimento offensivo è Jonathan David, attaccante della Juventus.

La Bosnia ed Erzegovina, allenata da Sergej Barbarez, arriva invece al Mondiale dopo un percorso emozionante. Seconda nel Gruppo H della fase UEFA, ha conquistato la qualificazione superando Galles e Italia ai rigori nei playoff. Tra i giocatori più attesi figurano Sead Kolašinac, difensore dell’Atalanta, e Tarik Muharemovic, centrale del Sassuolo.

La FIFA ha affidato la direzione della gara all’argentino Facundo Tello. A supporto ci saranno gli assistenti Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade, il quarto ufficiale Khalid Alturais dell’Arabia Saudita e il VAR Hernan Mastrangelo, anch’egli argentino.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CANADA-BOSNIA ERZEGOVINA]

CANADA: Crepeau M., Johnston A., De Fougerolles L., Cornelius D., Laryea R., Buchanan T., Kone I., Eustaquio S., Millar L., David J., Oluwaseyi T.. A disposizione: Ahmed A., Bombito M., Choiniere M., David P., Davies A., Goodman O., Jones A., Larin C., Nelson J., Osorio J., Saliba N., Shaffelburg J., Sigur N., St.Clair D., Waterman J. Allenatore: Marsch J..



BOSNIA-ERZEGOVINA: Vasilj N., Dedic A., Katic N., Muharemovic T., Kolasinac S., Bajraktarevic E., Tahirovic B., Basic I., Memic A., Demirovic E., Lukic J.. A disposizione: Alajbegovic K., Bazdar S., Burnic D., Dzeko E., Gigovic A., Hadziahmetovic A., Hadzikadunic D., Jurkas M., Mahmic E., Malic A., Mujakic N., Radeljic S., Sunjic I., Tabakovic H., Zlomislic M. Allenatore: Barbarez S..



Reti: al 21' pt Lukic J. (Bosnia-Erzegovina) .



Ammonizioni: al 11' pt Johnston A. (Canada) al 44' pt Demirovic E. (Bosnia-Erzegovina), al 45'+1 pt Lukic J. (Bosnia-Erzegovina).

Crepeau M., Johnston A., De Fougerolles L., Cornelius D., Laryea R., Buchanan T., Kone I., Eustaquio S., Millar L., David J., Oluwaseyi T..Ahmed A., Bombito M., Choiniere M., David P., Davies A., Goodman O., Jones A., Larin C., Nelson J., Osorio J., Saliba N., Shaffelburg J., Sigur N., St.Clair D., Waterman J.Marsch J..Vasilj N., Dedic A., Katic N., Muharemovic T., Kolasinac S., Bajraktarevic E., Tahirovic B., Basic I., Memic A., Demirovic E., Lukic J..Alajbegovic K., Bazdar S., Burnic D., Dzeko E., Gigovic A., Hadziahmetovic A., Hadzikadunic D., Jurkas M., Mahmic E., Malic A., Mujakic N., Radeljic S., Sunjic I., Tabakovic H., Zlomislic M.Barbarez S..al 21' pt Lukic J. (Bosnia-Erzegovina) .al 11' pt Johnston A. (Canada) al 44' pt Demirovic E. (Bosnia-Erzegovina), al 45'+1 pt Lukic J. (Bosnia-Erzegovina).

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CANADA – Il Canada si presenta con un 4-4-2. Jesse Marsch sceglie di non rischiare Alphonso Davies, ancora alle prese con un affaticamento, e punta sulla coppia offensiva formata da Jonathan David e Cyle Larin, già protagonista nella scorsa Copa América. In porta c’è Crépeau, mentre la linea difensiva è composta da Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea. A centrocampo spazio alla velocità di Buchanan, alla regia di Eustáquio, alla fisicità di Koné e alle incursioni di Millar.

COME ARRIVA LA BOSNIA ED ERZEGOVINA – La Bosnia ed Erzegovina risponde con lo stesso modulo. Sergej Barbarez affida l’attacco a Demirović, reduce da una stagione brillante con lo Stoccarda, affiancato dal giovane Lukić, una delle novità più interessanti del calcio bosniaco. In mezzo al campo guida la squadra Tahirović, mentre la difesa si affida all’esperienza di Kolašinac e alla solidità di Katić, Muharemovic e Dedić. Tra i pali confermato Vasilj.

Probabili formazioni

CANADA (4-4-2): Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Koné, Millar; David, Larin. CT: Jesse Marsch

BOSNIA ED ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedić, Katić, Muharemovic, Kolašinac; Bajraktarević, Bašić, Tahirović, Alajbegović; Demirović, Lukić. CT: Sergej Barbarez

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta:

-in chiaro e gratuitamente su Rai Uno; in streaming su Rai Play

-su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.