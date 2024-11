Carpi-Campobasso: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Carpi-Campobasso di Domenica 10 novembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

CARPI – Domenica 10 novembre alle ore 15, allo Stadio “Cabassi” di Carpi, andrà in scena Carpi-Campobasso, gara valida per la quattordicesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. Di fronte due squadre neopromosse che in questa prima parte di stagione si sono comportate in modo più che dignitoso. I romagnoli arrivano da sue successi di fila: 2-1 contro l’Arezzo e 1-4 contro il Pineto. Sono undicesimi a quota 7, con un percorso di quattro partite vinte, cinque pareggiate e quattro perse, diciotto reti realizzate e altrettante incassate. Bene anche i molisani , reduci dal 3-0 contro la Lucchese e sesti con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, sedici gol fatti e otto subiti. Nelle ultime cinque giornate il Carpi ha collezionato sette punti, il Campobasso undici.

Le due compagini si sono incontrate lo scorso 19 maggio quando, in Serie D, la spuntò il Campobasso col risultato di 2-0. La squadra ,molisana viene data favorita anche questa volta, con il segno “2” quotato mediamente 2.25. A dirigere la gara sarà Michele Pasculli di Como, coadiuvato dagli assistenti Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Luca Chianese di Napoli. Quarto ufficiale Domenico Fabio Macrina di Reggio Calabria.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CARPI-CAMPOBASSO]

CARPI:. A disposizione:



CAMPOBASSO:. A disposizione:



Reti:



Convocati Carpi

Portieri: 1 Matteo Sorzi, 12 Cristian Lorenzi, 22 Michele Pezzolato;

Difensori:Matteo Mazzoni, 33 Simone Mazzali;

Centrocampisti: 4 Andrea Mandelli, 8 Niccolò Nardi, 11 Precious Amayah, 20 Filippo Puletto, 30 Nicolò Contiliano, 72 Matteo Cortesi, 90 Matteo Figoli;

Attaccanti: 7 Leonardo Stanzani, 10 Simone Saporetti, 17 Marcello Sereni, 23 Abdoulaye Sall, 27 Erik Gerbi.00

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CARPI – Indisponibili Forapani e Panelli. Serpini dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2 con Sorzi in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Zagnoni e Calanca e sulle fasce da Tcheuna e Verza. A centrocampo Contiliano, Mandelli e Figoli Tra le linee Puletto, a sostegno della coppia di attacco composta da Saporetti e Gerbi.

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Torna Benassai, in ballottaggio con Mondonico per una maglia. Braglia dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2 con Forte tra i pali e con Mancini, Benassai e Calabrese a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Pellitteri e Baldassin mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Morelli e Pierno. Tra le linee D’Angelo, a sostegno della coppia di attacco composta da Di Nardo e Di Stefano.

Probabili formazioni di Carpi-Campobasso

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Calanca, Verza; Contiliano, Mandelli, Figoli; Puletto; Saporetti, Gerbi. Allenatore: Serpini.

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Forte F.; Mancini, Benassai, Calabrese; Morelli, Pellitteri, Baldassin, Pierno; D’Angelo; Di Nardo, Di Stefano. Allenatore: Braglia.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 256 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.