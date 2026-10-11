Casarano-Salernitana 0-0, poche reti ma tante occasioni al Capozza

Diretta Casarano-Salernitana di Domenica 11 Ottobre 2026: occasioni da entrambe le parti, un gol annullato ai pugliesi e due pali che mantengono il risultato inchiodato sul pareggio

CASARANO – La Salernitana non riesce a dare seguito al successo ottenuto contro il Bari e torna da Casarano con un pareggio senza reti. Su un terreno di gioco reso complicato dalle condizioni del campo, la squadra di Serse Cosmi disputa una partita equilibrata contro una delle formazioni più organizzate del campionato. Alla fine il risultato di 0-0 premia soprattutto i portieri e la poca precisione sotto porta.

Cronaca della partita

L’avvio sorride al Casarano, che si rende subito pericoloso con Zanellato e Chiricò. Galeotti è chiamato agli straordinari già nelle prime battute e salva i granata in più di un’occasione. Sul finire del primo tempo i pugliesi sfiorano il vantaggio con Chiricò, che però calcia alto da posizione favorevole.

La ripresa si apre con un’altra grande opportunità per i padroni di casa. Chiricò conclude verso la porta, Zanellato colpisce la traversa sulla ribattuta e Grandolfo insacca, ma la rete viene annullata per fuorigioco dopo la revisione al Football Video Support. Poco dopo è Celiento, ex di turno, a colpire il palo con una spettacolare rovesciata.

La Salernitana cresce con il passare dei minuti e sfiora il gol in diverse circostanze. D’Ursi impegna Farroni di testa, Varela Djamanca spreca una buona occasione in contropiede e Tascone non trova la porta da posizione favorevole. Nel finale i granata mantengono l’iniziativa, ma manca la stoccata decisiva.

Al triplice fischio il risultato resta fermo sullo 0-0: un punto che muove la classifica della Salernitana, anche se resta qualche rimpianto per le opportunità create nella seconda parte della gara.

Tabellino

CASARANO: Farroni A., Ciotti P., Matino E. (dal 28′ st Obleac M.), Mercadante M., Giraudo F., Ferrara V. (dal 42′ pt Palumbo F.), Maiello R., Logoluso G. (dal 28′ st Cuzzarella C.), Chirico C., Grandolfo F., Zanellato N. (dal 22′ st Knezovic B.). A disposizione: Bacchin F., Cuzzarella C., Gyamfi B., Knezovic B., Leonetti V., Negro S., N’Diaye A., Obleac M., Palumbo F., Podrini F., Versienti L. Allenatore: Di Bari V..

SALERNITANA: Galeotti C., Pieraccini S., Celiento D., Anastasio A., Llano Massa M. T., Vitale M. (dal 7′ st Varela Djamanca M.), de Boer K. (dal 45’+1 st Longobardi G.), Tascone M. (dal 38′ st Gyabuaa E.), Villa L., D’Ursi E., Lescano F. (dal 7′ st La Gumina A.). A disposizione: Bevilacqua M., Boncori L., Capuano M., Cardoni K., Cevers L., Del Pin A., Gyabuaa E., La Gumina A., Longobardi G., Varela Djamanca M., Zoia R. Allenatore: Cosmi S..

Reti: –

Ammonizioni: al 8′ st Chirico C. (Casarano), al 9′ st Palumbo F. (Casarano), al 32′ st Ciotti P. (Casarano).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Abdoulaye Diop di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Davide Rignanese (sez. Rimini) – Thomas Storgato (sez. Castelfranco Veneto). IV ufficiale: Nicolò Dorillo (sez. Torino) e Operatore FVS: Diego Spatrisano (Caserta).

La presentazione del match

Domenica 11 Ottobre, alle ore 15, allo stadio “Giuseppe Capozza” di Casarano, andrà in scena Casarano-Salernitana, match valido per la nona giornata del Campionato di Serie C 2026/2027, Girone C. Niente biglietti per i residenti nella provincia di Salerno in occasione della partita tra Casarano e Salernitana il divieto è stato disposto dal prefetto di Lecce, Natalino Manno, sulla base delle indicazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms), che ha segnalato il rischio di incidenti legati anche ai rapporti tra le tifoserie e ai loro gemellaggi con altri gruppi ultras.

La formazione campana arriva all’appuntamento galvanizzata dalla prestigiosa vittoria casalinga contro il Bari, griffata dalle reti di Facundo Lescano e Jason Djamanca. Mister Serse Cosmi, a caccia del primo successo esterno della stagione, deve fare a meno degli indisponibili Achik, Djibril e Heinz, non convocati dopo l’allenamento di ieri.

Dall’altra parte, i pugliesi occupano quota 10 punti in classifica ma attraversano un momento di flessione. Nelle ultime cinque uscite i padroni di casa hanno raccolto 7 punti, frutto dei successi contro Barletta e Audace Cerignola, del pari con il Savoia e dei recenti stop consecutivi contro Monopoli e Sorrento, ko arrivati senza riuscire a trovare la via della rete.

COME ARRIVA IL CASARANO – Il Casarano di Di Bari si schiera con il 4-3-3: tra i pali c’è Farroni; linea difensiva composta da Ciotti, Matino, Mercadante e Giraudo; a centrocampo agiscono Logoluso, Maiello e Ferrara; in attacco il tridente Chiricò–Grandolfo–Leonetti guida la fase offensiva.

COME ARRIVA LA SALERNITANA – La Salernitana di Cosmi risponde con il 3-5-2: tra i pali c’è Gelotti; linea difensiva composta da Anastasio, Celiento e Peraccini; a centrocampo agiscono Longobardi, de Boer, Vitale, Tascone e Llano; in attacco la coppia D’Ursi–La Gumina guida la fase offensiva.

Le probabili formazioni

CASARANO (4-3-3): Farroni; Ciotti, Matino, Mercadante, Giraudo; Logoluso, Maiello, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Di Bari.

SALERNITANA (3-5-2): Gelotti; Anastasio, Celiento, Peraccini; Longobardi, de Boer, Vitale, Tascone, Llano, D’Ursi, La Gumina. Allenatore: Cosmi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Casarano-Salernitana, valido per la nona giornata del Campionato di Serie C 2026/2027 Girone C, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 2, all’interno della Domenica Sportiva Pomeriggio. Telecronaca di Giacomo Capuano, commento tecnico di Alberto Di Chiara.