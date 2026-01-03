Cavese-Sorrento 1-0: Ubaldi entra e decide

Diretta Cavese-Sorrento di Sabato 3 gennaio 2026: Ubaldi segna subito dopo l’ingresso, Diarrassouba espulso. Gara intensa al Lamberti

CAVA DE’ TIRRENI – La Cavese apre il 2026 con una vittoria pesante: 1‑0 al Sorrento al “Simonetta Lamberti”, al termine di una gara combattuta, decisa da Ubaldi pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Gli aquilotti resistono anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Diarrassouba, mentre il Sorrento non riesce a sfruttare la superiorità e torna a casa senza punti.

Tabellino

CAVESE: Boffelli V., Luciani A., Cionek T., Loreto C., Amerighi I., Orlando F., Awua T., Maiolo F., Diarrassouba A., Fella G. (dal 31′ st Nunziata F.), Fusco G. (dal 21′ st Ubaldi L.). A disposizione: Bolcano D., Evangelisti N., Guida A., Iuliano S., Lamberti D., Nunziata F., Pelamatti A., Suplja E., Ubaldi L.

SORRENTO: Del Sorbo L., Solcia D., Di Somma V. (dal 1′ st Shaw K.), Fusco F. (dal 45’+3 st Bernabeo S.), Paglino S., Cangianiello S., Cuccurullo M. (dal 32′ st Plescia V.), Potenza A. (dal 42′ st Riccardi P.), Esposito M., Bolsius D. (dal 1′ st Sabbatani A.), D’Ursi E.. A disposizione: Bernabeo S., Boccarusso J., Colombini L., Harrasser S., Iachini L., Matera A., Plescia V., Riccardi P., Ricercato R., Sabbatani A., Shaw K., Tonni M., Vilardi M.

Reti: al 24′ st Ubaldi L. (Cavese) .

Ammonizioni: al 29′ pt Diarrassouba A. (Cavese), al 2′ st Loreto C. (Cavese), al 43′ st Cionek T. (Cavese) al 4′ st Solcia D. (Sorrento), al 45′ st Sabbatani A. (Sorrento).

Espulsioni: al 31′ st Diarrassouba A. (Cavese).

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Gioele Iacobellis della sezione di Pisa, coadiuvato da Davide Di Dio proveniente da Caltanissetta e Angelo Mazza appartenente alla sezione di Reggio Calabria, in qualità di guardalinee. Il ruolo del Quarto Ufficiale sarà svolto da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, mentre al VAR ci sarà Pierpaolo Vitale di Salerno. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Sabato 3 gennaio 2026, lo Stadio Simonetta Lamberti ospiterà la partita Cavese-Sorrento, sfida valida per ventesima giornata del Girone C di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.30.

Nel derby campano tra Cavese e Sorrento, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. Ad indicarlo non è la posizione in classifica delle due squadre, ma il fattore campo: la Cavese, infatti, è al quindicesimo posto dopo aver ottenuto 4 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, segno di un cammino fatto di luci e ombre. Il Sorrento, invece, si ritrova al tredicesimo posto grazie a 4 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, grazie ad un discreto ruoilino di marcia. Visto il percorso simile delle due squadre, il sostegno del pubblico di casa dovrebbe essere centrale nella prestazioni tra le due squadre, permettendo così alla Cavese di partire come favorita per la vittoria finale.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che la Cavese ha un record di 21 gol segnati e 26 subiti, con una differenza reti di -5. Allo stesso tempo, il Sorrento, con 22 gol segnati e 25 subiti, ha una differenza in gol di -3. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una minima differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I valori negativi emersi da ambo le parti, fanno pensare a una partita più equilibrata, visto che non esiste in classifica un netto divario tra le due squadre.

Ad ogni modo, la maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.80 per la vittoria della Cavese, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.50, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Sorrento è di 4.00, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno poche possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA LA CAVESE – Il tecnico Prosperi dovrebbe optare per il 3-4-2-1, affidando a Boffelli la porta e schierando una difesa con Evangelisti, Cionek, Nunziata, pensata per garantire compattezza e copertura. a centrocampo giocheranno Amerighi, Maiolo, Awua, Macchi che assicurano equilibrio e densità centrale. Sulla trequarti aggiranno Sorrentino e Orlando con il compito di rifornire Guida chiamato a sfruttare le ripartenze rapide. Tale sistema di gioco punta è pensato per garantire solidità difensiva con tre centrali, controllare il centrocampo con quattro giocatori e supportare l’attacco tramite due trequartisti dietro l’unica punta, favorendo sia la costruzione del gioco che le ripartenze.

COME ARRIVA IL SORRENTO – Il tecnico Conte dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2: tra i pali Del Sorbo e con Solcia, Di Somma, Fusco pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Paglino, Cuccurullo, Cangianiello, Crecco, Bolsius, mentre Esposito e D’Ursi agiranno come terminale offensivo e avranno il compito di impensierire la squadra avversaria. Tale schema di gioco è pensato per controllare il centrocampo, ottenendo superiorità numerica nella zona nevralgica del terreno di gioco.

Le probabili formazioni

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Evangelisti, Cionek, Nunziata; Amerighi, Maiolo, Awua, Macchi; Sorrentino, Orlando; Guida. Allenatore: Prosperi.

SORRENTO (3-5-2): Del Sorbo; Solcia, Di Somma, Fusco; Paglino, Cuccurullo, Cangianiello, Crecco, Bolsius; Esposito, D’Ursi. Allenatore: Conte.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Cavese e Sorrento in televisione su Sky Sport Max, Sky Sport (canale 252) e Now, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.