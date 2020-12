Celta Vigo – Huesca: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Celta Vigo – Huesca del Mercoledì 30 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16° giornata de LaLiga

VIGO – Mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 19:15 il Celta Vigo ospiterà l’Huesca per la 16° giornata de LaLiga. Ricordiamo che l’ultima partita disputata tra e due compagini, il 3 aprile 2019, era terminata con il risultato di 3-3. Appuntamento allo stadio Estadio de Balaídos dove il match sarà condotto dell‘arbitro Munuera Montero. Pronostico a favore del Celta Vigo con i bookmakers che quotano questo successo a 1.75. Il Celta Vigo, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 4 vinte, 1 pareggiate e 0 perse; ha realizzato 14 gol e ne ha subito 1. Il bilancio dell’Huesca é invece di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa nelle ultime 5; 8 reti fatte e 8 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Sguardo all’attuale classifica di LaLiga dove al primo posto troviamo Atletico Madrid e Real Madrid, appaiati con 31 punti; al terzo posto Villareal e Real Sociedas, entrambe a quota 26.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Celta Vigo – Huesca

Il Celta Vigo potrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2 con Villar tra i pali e retroguardia formata al centro da Murillo e Aidooe da Mallo e Olaza sulle fasce. A centrocampo Beltran e Tapia. Sulla trequarti Emre Mor, Denis Suárez e Nolito, di supporto all’unica punta Aspas. La squadra di Michel dovrebbe scendere in campo a specchio rispetto ai rivali, con An.Fernández in porta, Pulido e Siovas centrali e Maffeo e Galán terzini, a centrocampo Mosquera e Rico con Ferreiro e Garcia sulle corsie laterali, come punte Mir e Ramírez.

CELTA VIGO (4-2-3-1): Villar; Mallo, Murillo, Aidoo, Olaza; Beltrán, Tapia; Emre Mor, Denis Suárez, Nolito; Aspas. Allenatore: Óscar García.

HUESCA (4-2-3-1): An.Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Galán; Ferreiro, Mosquera, Rico, Garcia; Mir, Ramírez. Allenatore: Michel

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Celta Vigo – Huesca, valido per la 16° giornata de LaLiga , sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.